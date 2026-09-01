Una fundación podría gestionar el centro asociado Reina Sofía

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una visita a las obras junto al director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una fundación podría ser la que gestione el futuro centro asociado Reina Sofía que acogerá la antigua sede del Banco de España en Santander, actualmente en obras que concluirán a finales de año según los plazos previstos, y que contará con la colección del Archivo LaFuente.

Así lo ha dado a conocer este martes la alcaldesa, Gema Igual, que a preguntas de los medios de comunicación ha anunciado que ésta es la forma que se está estudiando para que sea la que gestione este nuevo recurso cultural en la ciudad, que cuenta con la implicación tanto del Ayuntamiento, como del Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, ha matizado que es algo en lo que se está trabajando y que no se decidirá hasta que "no estén los informes jurídicos favorables".

La regidora ha detallado que las tres administraciones están valorando un presupuesto que permita el mantenimiento del museo tras la obra y que un ente gestor está consensuando los estatutos.

Por último, ha afirmado que se está trabajando "sin pausa" para tener el edificio, el que no se abrirá hasta que esté trasladado por completo el Archivo La Fuente y se organice la primera exposición.

Igual ha hecho estas afirmaciones a la prensa tras la reunión que ha mantenido con el director general de Faro Santander, Daniel Vega, en Enclave Pronillo.