Fundación Secretariado Gitano presenta a empresas de Santander la plataforma 'Sociall' para impulsar la inclusión social

Archivo - La concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, con representantes de la Plataforma ARomanes y la Fundación Secretariado Gitano - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado a las empresas de Santander la plataforma 'Sociall', una herramienta dirigida a favorecer la inclusión social y laboral.

La concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, ha asistido al acto celebrado en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), y ha mostrado el respaldo municipal a una herramienta que, según ha descrito, "utiliza la tecnología para mejorar la conexión entre personas y empresas y facilita el acceso al empleo".

La edil ha destacado "la importancia de aprovechar la transformación digital como una oportunidad para reducir desigualdades y favorecer la inclusión laboral, especialmente entre las personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo".

También ha indicado que la transformación digital está cambiando "profundamente" la sociedad y el mercado laboral, puesto que la tecnología ya forma parte de prácticamente todas las profesiones e influye tanto en los procesos de selección como en la formación, la búsqueda de talento y el acceso a las oportunidades de empleo.

En este sentido, ha señalado que uno de los principales desafíos de las administraciones públicas, las entidades sociales y el tejido empresarial es garantizar que esta evolución tecnológica no deje a nadie atrás.

"La digitalización debe ser una oportunidad para reducir desigualdades, no para ampliarlas", ha afirmado.

Así, ha puesto en valor 'Sociall' como una iniciativa que utiliza la tecnología para acercar oportunidades, facilitar la conexión entre personas y empresas y mejorar los procesos de intermediación laboral, desde un enfoque centrado en las personas.

Además, ha asegurado que, aunque la tecnología constituye una herramienta "extraordinaria", debe complementar y reforzar el acompañamiento, la orientación y el conocimiento de las circunstancias de quienes buscan una oportunidad laboral.

Por ello, ha reconocido la labor que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano, no solo facilitando el acceso al empleo, sino también contribuyendo a generar confianza, motivación y expectativas de futuro entre las personas participantes en sus programas.

Finalmente, ha felicitado a la Fundación por la puesta en marcha de Sociall y ha expresado su confianza en que esta nueva herramienta "permita seguir avanzando en el objetivo compartido de construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y con más oportunidades para todos".