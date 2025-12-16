La Fundación Servicios Sociales de Santander aprueba el plan de 2026, que refuerza la atención a personas sin hogar

El Patronato de la Fundación Servicios Sociales - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Servicios Sociales, que se ha reunido este martes en el Ayuntamiento de Santander, ha aprobado el Plan de Actuación para 2026, que refuerza tres ámbitos esenciales: la sensibilización comunitaria, la atención a personas sin hogar y el apoyo educativo a la infancia y adolescencia.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, durante la celebración del patronato en el que se ha dado luz verde a este documento que integra las actividades previstas y los recursos necesarios para su desarrollo, garantizando el equilibrio económico durante todo el ejercicio 2026, ha informado el Ayuntamiento.

"El Plan de Actuación 2026 refuerza las líneas de trabajo que orientan la acción de la Fundación: la sensibilización comunitaria, la atención integral a personas en situación de sinhogarismo y el apoyo socioeducativo a menores y familias. Es un plan sólido, equilibrado y plenamente alineado con las necesidades sociales de nuestro municipio", ha destacado la alcaldesa.

La primera línea del documento se refiere a las actividades propias de la fundación, un ámbito en el que se incluyen los programas de sensibilización social, el refuerzo del voluntariado, el Programa Entrepeques, la actualización constante de los contenidos en web y redes sociales y los programas formativos con centros educativos, incluyendo LaborESO.

Además, se continuará ampliando el directorio institucional, que se ha convertido en una herramienta "muy valiosa" para fortalecer alianzas especialmente relacionadas con la formación para el empleo, ha indicado el Consistorio.

La segunda línea establece la coordinación del centro municipal de acogida Princesa Letizia, que concentra la actividad más extensa y algunos de los programas con mayor impacto social. En 2026 se consolidan y amplían varias iniciativas clave.

En este sentido, la regidora ha citado el Programa Ola de Frío, que ya funciona todo el año y también en horario de mañana, se refuerza como herramienta de recogida de información social que permitirá diseñar intervenciones mejor adaptadas a las necesidades de cada persona. Se mantienen además las colaboraciones con entidades financiadoras y empresas donantes, así como la incorporación puntual de usuarios y exusuarios como personal de apoyo.

En 2026 se intensificará el Programa de orientación laboral y capacitación mediante colaboraciones estables con entidades como la Fundación Laboral de la Construcción, Clece, Asentis, Santa Marta y Fundación CTL. Ello permite ofertar formación gratuita, certificable y alineada con los perfiles profesionales de nuestros usuarios.

Además, el Programa Vida Independiente continúa ofreciendo talleres prácticos de autonomía, acompañamiento técnico y el acceso temporal a dos viviendas municipales. En 2026 se celebrará la segunda edición del concurso fotográfico 'Revelados Invisibles' y se mantienen los talleres transversales de habilidades sociales, alfabetización, artes plásticas y el proyecto de huertos sostenibles.

Finalmente, la tercera línea tiene que ver con la gestión del centro de día para la Infancia y la Adolescencia que mantiene su objetivo central: dar apoyo educativo, social y emocional a menores y familias en riesgo de exclusión.

Además, continúa la programación anual de actividades, el seguimiento socioeducativo individual y la coordinación con el ropero del Centro de Acogida para dar respuesta a las necesidades materiales de las familias.