El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal será este jueves

Pasarela colapsada en la playa de El Bocal en Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El funeral por la joven de Camargo fallecida en el accidente ocurrido este martes en la zona de El Bocal de Santander, L.S.C de 22 años, tendrá lugar este jueves, 5 de marzo, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Igollo, localidad de la que era vecina.

La joven murió cuando se rompió y hundió una pasarela que atravesaba junto a otras seis personas, todas estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) de entre 19 y 22 años, cayendo al mar y las rocas. El suceso ha dejado cinco fallecidos, una desaparecida y una herida grave pero estable en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Las otras cuatro víctimas mortales --tres chicas y un chico-- procedían de Vizcaya (dos chicas de Barakaldo, una residente en el municipio fabril y otra en Bilbao, y un chico de Balmaseda) y Almería, mientras que una joven vecina de Guadalajara es la que continúa desaparecida y una chica natural de Elvillar (Álava) es la hospitalizada.

El Ayuntamiento de Camargo ha decretado un día de luto oficial en el municipio, donde las banderas de los edificios municipales ondean a media asta en señal de duelo y respeto. Por su parte, Santander y el Gobierno de Cantabria han establecido dos días de luto.