La Gala Floral de Torrelavega contará este domingo con una carroza dedicada a las Danzas de Tanos y al folclore

Presentación de la Gala Floral de Torrelavega - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve carrozas participarán este domingo, 23 de agosto, en la Gala Floral de Torrelavega que, a partir de las 18.00 horas, desfilarán por la Avenida de España con la novedad, este año, de la participación de una elaborada por el Asociación de Danzas Virgen de Tanos con motivo de la celebración del centenario de su primera fotografía.

Ello supone que después de más de 20 años el evento vuelva a contar con una carroza torrelaveguense, según ha destacado este viernes en rueda de prensa el alcalde, Javier López Estrada, quien ha presentado la cita junto a la concejala de Festejos, Patricia Portilla; el artista multidisciplinar y creador visual local, Fran Querol, y José Luis Oladraga, miembro del Grupo de Danzas de Tanos.

El tema de la carroza, que desfilará como invitada fuera de concurso, es el folclore en homenaje a esta música tradicional. De este modo, contará con elementos típicos como las panderetas, castañuelas o danzantes bajo el título 'Transmítelo', que está inspirando, entre otros, en el vídeo que ha utilizado la Asociación para conmemorar su efeméride.

Diseñada por Querol y con unas dimensiones de 16 metros de longitud por 6 de altura, ha contado para su elaboración con la participación de aproximadamente unas 70 personas que se han involucrado en el proyecto bajo el diseño inicial del artista.

"Cualquier punto de soldadura, un recorte de papel, un pegado con cola, un brochazo... Todo eso ha sumado y por lo que ha sido posible realizar esta carroza", ha señalado el artista, que ha valorado el trabajo hecho por cada persona y colectivo participante, como los centros de mayores Ramón Bustamante y de Tanos, componentes actuales y antiguos del Grupo de Danzas, padres, niños y amigos.

En cuanto al resto de carrozas, que se podrán ver este sábado en la Avenida de España a las 18.00 horas en la tradicional exhibición previa a la Gala, serán dos realizadas por Francis2 --de entre 20 y 25 metros-- y otras seis elaboradas por Quintana --de 15 metros--.

En cuanto al recorrido y los participantes, como es habitual, será la Avenida de España por donde marcharán las carrozas que irán acompañadas por la Banda Municipal de Música; charangas como El Cacaneo y Los Marchosos; gigantes y cabezudos, y los grupos que participarán este sábado en el Festival Internacional de Folclore, con dos internacionales: el ballet folclórico Tupamarka de Chile y el grupo etnográfico de Vila Praia de Ancora de Portugal.

Tanto el alcalde como la concejala han destacado que la Gala Floral es "uno de los puntos fuertes" y más multitudinarios de las fiestas de la Patrona, con la que se pone punto y final a la celebración, y han agradecido especialmente el "esfuerzo, trabajo y dedicación" para la confección de la carroza invitada.