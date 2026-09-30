Ganadería destinará 45.000 euros a apoyar la conservación, mejora y promoción de la raza bovina monchina

Firma el convenio anual con la asociación española de criadores de este ganado

Firma del convenio anual con la raza monchina
Firma del convenio anual con la raza monchina - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 11:17
Seguir en

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería destinará 45.000 euros a apoyar la conservación, mejora y promoción de la raza bovina monchina, a través del convenio anual suscrito con la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Monchina.

La consejera del área, María Jesús Susinos, y el presidente de la asociación, José Ángel Sáez Martínez, han firmado el acuerdo que permitirá financiar diferentes actuaciones relacionadas con la conservación de la raza, la gestión de su libro genealógico y la preservación de sus recursos genéticos, además de actividades dirigidas a su promoción y divulgación.

En concreto la subvención nominativa permitirá sufragar los gastos derivados de la creación y mantenimiento del libro genealógico, incluida la calificación morfológica; además de actuaciones para la conservación 'in situ' de la raza y la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros oficialmente autorizados.

También serán subvencionables los gastos vinculados a la conservación de los recursos genéticos y los derivados de la organización y participación en concursos, ferias comerciales y exposiciones, además de publicaciones destinadas a dar a conocer y sensibilizar sobre los productos agrícolas.

En nota de prensa, Susinos ha destacado la importancia de respaldar el trabajo que desarrollan las asociaciones de criadores para preservar las razas ganaderas y ha señalado que la monchina "forma parte de nuestro patrimonio ganadero y constituye un recurso genético que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir a las próximas generaciones".

"Detrás de la conservación de una raza hay años de trabajo de los ganaderos y de las asociaciones, que son quienes mantienen los animales, controlan su genealogía y trabajan para garantizar su futuro", ha afirmado la también titular de Desarrollo Rural, quien ha hecho hincapié en la pretensión de su departamento en "acompañar ese esfuerzo y proporcionar herramientas para continuar desarrollándolo".

Apoyo, ha incidido, que permite actuar en diferentes ámbitos, "desde la conservación genética y la selección de los animales hasta la divulgación y promoción de la raza, que son actuaciones complementarias para garantizar su continuidad".

AVANZAR EN EL DISTINTIVO 100% RAZA AUTÓCTONA

Por su parte, el presidente de la asociación ha mostrado su satisfacción por la renovación del convenio anual y ha subrayado que este apoyo es "fundamental" para dar estabilidad a la entidad y seguir trabajando en la conservación y promoción de "una raza emblemática de Cantabria".

Asimismo, ha hecho alusión a la situación de "estabilidad" que atraviesa la raza y ha destacado que gracias al respaldo de la Consejería se está consiguiendo "mantenerla e incluso sentar las bases para seguir creciendo", ha valorado.

Saéz también ha añadido que uno de los objetivos para este año es avanzar en la incorporación al distintivo 100% Raza Autóctona, reforzar la comercialización de la carne de monchina y seguir generando oportunidades que contribuyan a garantizar el futuro de esta raza y de las explotaciones que la mantienen.

La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Monchina es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1987 para fomentar y mejorar esta raza bovina en Cantabria.

En la reunión también han estado presentes el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y la secretaria de la entidad, Mercedes Fernández.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado