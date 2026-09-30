Firma del convenio anual con la raza monchina - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería destinará 45.000 euros a apoyar la conservación, mejora y promoción de la raza bovina monchina, a través del convenio anual suscrito con la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Monchina.

La consejera del área, María Jesús Susinos, y el presidente de la asociación, José Ángel Sáez Martínez, han firmado el acuerdo que permitirá financiar diferentes actuaciones relacionadas con la conservación de la raza, la gestión de su libro genealógico y la preservación de sus recursos genéticos, además de actividades dirigidas a su promoción y divulgación.

En concreto la subvención nominativa permitirá sufragar los gastos derivados de la creación y mantenimiento del libro genealógico, incluida la calificación morfológica; además de actuaciones para la conservación 'in situ' de la raza y la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros oficialmente autorizados.

También serán subvencionables los gastos vinculados a la conservación de los recursos genéticos y los derivados de la organización y participación en concursos, ferias comerciales y exposiciones, además de publicaciones destinadas a dar a conocer y sensibilizar sobre los productos agrícolas.

En nota de prensa, Susinos ha destacado la importancia de respaldar el trabajo que desarrollan las asociaciones de criadores para preservar las razas ganaderas y ha señalado que la monchina "forma parte de nuestro patrimonio ganadero y constituye un recurso genético que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir a las próximas generaciones".

"Detrás de la conservación de una raza hay años de trabajo de los ganaderos y de las asociaciones, que son quienes mantienen los animales, controlan su genealogía y trabajan para garantizar su futuro", ha afirmado la también titular de Desarrollo Rural, quien ha hecho hincapié en la pretensión de su departamento en "acompañar ese esfuerzo y proporcionar herramientas para continuar desarrollándolo".

Apoyo, ha incidido, que permite actuar en diferentes ámbitos, "desde la conservación genética y la selección de los animales hasta la divulgación y promoción de la raza, que son actuaciones complementarias para garantizar su continuidad".

AVANZAR EN EL DISTINTIVO 100% RAZA AUTÓCTONA

Por su parte, el presidente de la asociación ha mostrado su satisfacción por la renovación del convenio anual y ha subrayado que este apoyo es "fundamental" para dar estabilidad a la entidad y seguir trabajando en la conservación y promoción de "una raza emblemática de Cantabria".

Asimismo, ha hecho alusión a la situación de "estabilidad" que atraviesa la raza y ha destacado que gracias al respaldo de la Consejería se está consiguiendo "mantenerla e incluso sentar las bases para seguir creciendo", ha valorado.

Saéz también ha añadido que uno de los objetivos para este año es avanzar en la incorporación al distintivo 100% Raza Autóctona, reforzar la comercialización de la carne de monchina y seguir generando oportunidades que contribuyan a garantizar el futuro de esta raza y de las explotaciones que la mantienen.

La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Monchina es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1987 para fomentar y mejorar esta raza bovina en Cantabria.

En la reunión también han estado presentes el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y la secretaria de la entidad, Mercedes Fernández.