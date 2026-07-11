Ganadería y Federación de Criadores firman un convenio para la promoción de las razas bovinas cárnicas

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SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y la Federación de Asociaciones de Criadores de Razas Bovinas de Aptitud Cárnica de la región han suscrito un convenio de colaboración por un importe global de 110.000 euros destinado al funcionamiento de esta última y otras actividades de la misma, que tendrá vigencia hasta el 31 de enero del próximo año.

Las ayudas contemplan una aportación de 25.000 euros para el mantenimiento de los libros genealógicos de estas razas.

Además incluyen otros 25.000 euros para gastos de funcionamiento de la Federación; 30.000 euros para la organización del Concurso Regional de ganado selecto, en el caso de que las condiciones sanitarias permitiesen su celebración; y 30.000 euros para la adquisición de un cerramiento ganadero portátil.

De este modo, el Gobierno regional refuerza su apoyo a las asociaciones de criadores y a los programas de selección y mejora genética, considerados herramientas "fundamentales" para incrementar la productividad de las explotaciones, mejorar la calidad de las producciones ganaderas y fortalecer la competitividad del sector bovino de carne, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.

En la rúbrica del convenio han participado la consejera del ramo, María Jesús Susinos, y el presidente de la Federación, Lorenzo González. También ha asistido el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez.

Susinos ha destacado que "la mejora genética y la conservación de nuestras razas ganaderas constituyen una de las principales líneas de trabajo" de su Consejería, porque "son esenciales para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del sector ganadero de Cantabria".

Asimismo, ha señalado que este convenio "respalda la importante labor" que desarrolla la Federación como entidad que agrupa a las asociaciones de ganado selecto de aptitud cárnica de la comunidad autónoma y que trabaja de forma "coordinada" en la promoción, conservación y mejora de estas razas.

Por su parte, el presidente de la Federación ha agradecido el apoyo del Ejecutivo y ha afirmado que estas ayudas permiten dar continuidad a proyectos estratégicos para las asociaciones integradas en la entidad y para los ganaderos que "trabajan cada día por la mejora de las razas bovinas de aptitud cárnica".

Y ha añadido que el mantenimiento de los libros genealógicos, la celebración de certámenes ganaderos y la incorporación de nuevas infraestructuras son actuaciones "fundamentales" para seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la difusión de los progresos conseguidos a través de los programas de cría.

La Federación agrupa a las principales asociaciones de ganado selecto de carne de la región y colabora en el desarrollo de programas de mejora genética, conservación de razas, promoción comercial y formación de los ganaderos.