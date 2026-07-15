Ganzo celebra las Fiestas del Carmen con actividades para todos los públicos

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Ganzo, en Torrelavega, celebra estos días sus tradicionales Fiestas del Carmen con un amplio programa de actividades que se prolongará hasta el domingo, 19 de julio. La programación combina actos religiosos, música en directo, actividades deportivas, propuestas infantiles y citas gastronómicas dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades.

Según ha informado el Ayuntamiento de Torrelavega, la jornada de este miércoles incluye la misa, a las 19.00 horas, precedida por el coro Raíces Cántabras y seguida de la Procesión de la Luz con Nuestra Señora la Virgen del Carmen, a las 19.45 horas. A las 21.00 horas volverá a instalarse la pantalla gigante en la Fan Zone para seguir en directo la semifinal del Mundial de fútbol entre Inglaterra y Argentina.

El jueves 16 estará especialmente dedicado al público infantil, con parque de hinchables, fiesta holi, fiesta de la espuma, chocolatada, cabezudos y un bingo.

El viernes 17 habrá juegos y merienda infantil, cabezudos y los conciertos de Aguas Tranquilas y Maneras de Vivir, además de una sesión de disco-bar.

El sábado 18 la programación incluye la final del torneo de fútbol sala, concursos de dardos y de flor por parejas, degustación de chorizo a la sidra, verbena con la Orquesta Grupo Norte y una nueva sesión de disco-bar.

Las fiestas concluirán el domingo 19 con el partido de fútbol de veteranos y promesas, sesión vermú, concursos de tortilla española y de pinchos, degustación popular, la sexta edición de Ganzo Talent, la actuación del grupo de mariachis Estampas de México y la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol.

La concejal de Festejos, Patricia Portilla, ha destacado el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas de Ganzo, así como la implicación de vecinos, patrocinadores y colaboradores que hacen posible estas celebraciones. "Las fiestas de nuestros barrios y pueblos forman parte de la identidad de Torrelavega y son un ejemplo de participación, convivencia y compromiso vecinal", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de todas las personas que contribuyen a mantener viva esta tradición año tras año.

Por último, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a Ganzo durante los próximos días y disfrutar de una programación pensada para todos los públicos.