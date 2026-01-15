Garriga (Vox) culpa a las CCAA de crear "desigualdad" y aboga por la recentralización de competencias

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - EUROPA PRESS

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, ha culpado a las comunidades autónomas de crear "desigualdad", con "españoles de primera y de segunda", y ha abogado por la recentralización de competencias.

En declaraciones realizadas en Santander, y cuestionado sobre la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, Garriga ha considerado "una pena que el bipartidismo una vez más esté chapoteando sobre cuántos millones más arriba o abajo dan a los separatistas o a aquellos que chantajean, en este caso, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez" cuando el "problema va mucho más allá".

Según ha dicho, Vox quiere "poner el foco en lo verdaderamente importante", que, a su juicio, no es cuántos millones se destinan a una región u otra "sino lo que hay debajo del sistema autonómico, que es la gran desigualdad entre regiones".

"Es quizá el momento de hablar por qué tenemos que tener comunidades autónomas en las cuales en un sitio se da una prestación sanitaria diferente a la de al lado, o por qué la educación en un sitio es diferente en otros y por qué los catalanes o los murcianos o los andaluces pagan unos más impuestos que otros", ha afirmado.

Ha señalado que Vox quiere "defender la igualdad de todos los españoles" y que las coberturas sanitarias, educativas y de seguridad sean iguales, algo que "no se trata de millones arriba o millones abajo".

Así, ha abogado por recentralizar "todas las competencias que el bipartidismo ha entregado, no solo a separatistas sino a aquellos que creen que, desvirtuando las competencias del Estado, están más cerca del ciudadano y se ha demostrado que no".

Y es que, según Garriga, ello solo genera "más desigualdad y más conflictividad entre las regiones".

Garriga ha aprovechado su visita a la capital cántabra, donde ha acudido a una mesa informativa en la calle Juan de Herrera, para reivindicar a Vox como única alternativa para Cantabria y España, frente al bipartidismo.

"Cada vez más españoles que ven que el bipartidismo es el responsable de la ruina, la miseria y el fatalismo que está asolando a España", ha afirmado Garriga, que, frente a ello, ha defendido la "esperanza" que supone Vox.

Garriga ha vuelto a referirse a la "mafia" del Partido Socialista" que, según ha dicho, está "colapsado entre imputaciones, detenciones y entradas en prisión", y que ha llevado también "al colapso a la nación española".

Así, ha subrayado que las políticas impulsadas por el PSOE, muchas de ellas "secundadas por el Partido Popular", tienen consecuencias directas en la vida diaria de los ciudadanos.

En materia migratoria, ha denunciado que en Santander el Ingreso Mínimo Vital lo perciben "proporcionalmente el doble de extranjeros que de españoles", mientras que, en vivienda, las políticas socialistas, con el respaldo parcial del PP, obligan a muchas familias a destinar "más del 75% de su salario para poder pagar un alquiler".

Garriga también se ha referido a la situación del sector primario, asegurando que "PP y PSOE han destrozado a más del 90% de las personas que trabajaban en el campo en los últimos 20 años".

Asimismo, ha advertido del "drama" juvenil que vive Cantabria, con unos jóvenes que "han sido expulsados de su tierra" y que se sitúa como la segunda región con menor índice de emancipación juvenil. "Esto es un drama y hay que señalar a los culpables: el Partido Socialista y el Partido Popular", ha subrayado.

Garriga ha defendido que, "ante esta catástrofe de gestión", existe una alternativa, que es la que lidera Vox desde muchos ayuntamientos, desde los parlamentos autonómicos y que "muy pronto lideraremos desde La Moncloa, con Santiago Abascal al frente".

En un contexto marcado por "informes constantes de la UCO, corrupción y desastre", Garriga ha trasladado "un mensaje de esperanza" a los españoles y ha asegurado que Vox revertirá "las políticas que han provocado la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la inseguridad en las calles, la expulsión de los jóvenes de sus lugares de origen y la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad". "Todo esto lo vamos a revertir más pronto que tarde", ha reiterado.