El gasto medio por hogar en Cantabria en servicios culturales se dobla en un año

SANTANDER 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio por hogar de Cantabria en servicios culturales ascendió en 2024 a un total de 161,4 euros, casi el doble que el año anterior (+49,4%), según datos del Ministerio de Cultura y Deporte recogidos por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

En total, el gasto medio por hogar en bienes y servicios culturales alcanzó los 579 euros en la comunidad el año pasado, un 22,2% más que en 2023, cuando fue de 473,6 euros.

El mayor incremento se produjo en los servicios culturales, aunque el gasto más elevado fue en soportes, equipos y accesorios audiovisuales, con una media de 179,5 euros, casi un 28% de incremento respecto a 2023 (141,4 euros).

Los hogares cántabros también gastaron más en cuotas de televisión, tratamiento de la información e Internet, una media de 160 euros, que representa un alza del 13,5% sobre el año anterior, con una media de 140,9 euros en dichos servicios.

El único grupo de gasto que anotó un descenso fue el del libro y publicaciones periódicas, con una caída del 30%, ya que los hogares de la región le dedicaron una media de 78 euros, que son 33,6 menos que en 2023, cuando fue de 111,6 euros.

En total, el gasto en bienes y servicios culturales realizado en Cantabria en 2024 ascendió a 142,3 millones de euros.