La gastronomía cántabra se fusiona con la arquitectura de Gaudí en Barcelona con 'Las Cinco Cantabrias On Tour' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha participado anoche en Barcelona en el tercer encuentro de 'Las Cinco Cantabrias On Tour', una iniciativa impulsada a través de Cantur que recorre cinco ciudades españolas para promocionar la diversidad de la gastronomía cántabra de la mano de los cocineros y productos de la región.

Tras las citas celebradas en Sevilla y Málaga, la Casa Vicens, en la capital catalana, ha sido el escenario de una experiencia que ha conectado el patrimonio gastronómico de Cantabria con el universo creativo de Antoni Gaudí, tomando como hilo conductor el vínculo entre El Capricho de Gaudí, en Comillas, y el propio edificio en el que se ha desarrollado el evento.

Dos obras concebidas en momentos muy próximos de la trayectoria del arquitecto y que comparten distintos elementos que evidencian su conexión.

Martínez Abad ha puesto en valor los vínculos históricos entre ambos territorios. "La relación entre Cantabria y Barcelona es histórica, fluida y fascinante", ha afirmado, antes de destacar la figura de Antonio López y López, primer marqués de Comillas, el indiano cántabro que desarrolló buena parte de su imperio empresarial en Barcelona y cuya trayectoria contribuyó a convertir su Comillas natal en "un islote del modernismo catalán en el norte de España".

También ha subrayado la relación turística existente entre Cantabria y Cataluña, "que se fortalece cada año", señalando que los catalanes representan cerca del 8% del total de visitantes que recibe la región anualmente y que, además, son quienes presentan una estancia media más larga.

Por último, el consejero ha agradecido su trabajo a los restauradores invitados, "tres maestros de la gastronomía que reinterpretan el legado culinario de sus familias y del territorio cántabro para crear una propuesta contemporánea".

"Hoy, arquitectura y cocina comparten una misma manera de abordar el pasado: respetarlo, evolucionarlo y hacerlo relevante para el presente", ha afirmado.

En ese sentido, ha puesto en valor la propuesta culinaria creada alrededor de esa idea por Nacho del Corral, chef del restaurante Daria, recomendado por las guías Michelin y Repsol; Carlos Arias, chef del restaurante Emma, distinguido con un Sol Repsol; e Inma Solana, jefa de sala y sumiller del restaurante Solana, que cuenta con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

LA INNOVACIÓN DE ANTONI GAUDÍ EN LA MESA

Los invitados han comenzado la experiencia con una visita guiada por Casa Vicens, en la que han podido descubrir los elementos arquitectónicos que conectan esta primera gran obra de Gaudí con El Capricho. La visita ha sido comentada por los directores de ambos edificios, el director de El Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, y el director de Casa Vicens, Emili Masferrer, quienes han puesto en valor la relación entre ambas obras.

A continuación, ha comenzado un formato cóctel que ha reunido siete elaboraciones de pequeño formato vinculadas a la tradición cántabra y reinterpretadas, como la tartaleta de anchoa y mantequilla pasiega o el bonito a la sal y pimiento de la Isla. Ya en mesa, el menú ha puesto el foco sobre algunos de los productos más representativos de la identidad gastronómica cántabra. Entre ellos, la vaca Tudanca, raza autóctona vinculada al paisaje rural y ganadero de Cantabria, y el limón de Novales, reflejo de la tradición de esta localidad.

La experiencia ha estado acompañada por una selección de cuatro referencias cántabras escogidas por la sumiller Inma Solana: al Cantábricus Brut, de Bodegas Vidular, le ha seguido el Ribera del Asón, de la misma bodega; Lusia Origen, de Bodega Cayo; y ha concluido con sidra extradulce Somarroza.

'LAS CINCO CANTABRIAS ON TOUR'

La iniciativa ya se desarrolló en Sevilla, en Málaga y, tras esta jornada en Barcelona, restan las citas en Valencia y Madrid, hasta sumar un total de cinco encuentros en ciudades con conexión aérea directa con Santander y cada uno de ellos centrado en un eje diferente de la gastronomía regional.

Periodistas e influencers especializados son invitados a estos encuentros con el objetivo de reforzar la estrategia del Ejecutivo autonómico para posicionar la gastronomía cántabra como uno de los elementos de atracción turística de la región, acercando sus productos, cocineros e identidad culinaria a distintos puntos del mapa nacional, y contribuyendo a consolidar Cantabria como destino de referencia.

Al evento han asistido el director Comercial y de Marketing de Cantur, José Ramón Álvarez; el director general de El Capricho de Gaudi, Carlos Mirapeix; el director general saliente de la Casa Vicens, Emili Masferrer, y su sucesor en el cargo, Daniel Martínez; y la responsable de Asuntos Públicos, Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Mayra Berciano.