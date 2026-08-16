La Gata Negra de Carasa despierta la expectación de vecinos, visitantes y autoridades

La Suelta de la Gata Negra 2026 - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA
VOTO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La festividad de la suelta Gata Negra de Carasa, en el municipio de Voto, ha despertado este domingo la expectación de numerosos vecinos, visitantes y autoridades -como el consejero de Fomento, Roberto Media-, que han presenciado esta Fiesta de Interés Turístico Regional, documentada desde finales del siglo XV.
La jornada forma parte de las celebraciones de la localidad con motivo de Nuestra Señora y San Roque, cuya jornada central es este 16 de agosto, con la Gata Negra.
En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha indicado que esta jornada de carácter popular y festivo tiene un gran arraigo en el municipio y cada año reúne a numerosos participantes.