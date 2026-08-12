Gemma Blasco recibirá el Faro Talento Joven del Festival de Cine de Santander

Gemma Blasco - FESTIVAL DE CINE DE SANTANDER

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El X Festival de Cine de Santander otorgará el Faro Talento Joven a la cineasta barcelonesa Gemma Blasco, que debutó el año pasado como directora de ficción con la película 'La furia'.

Blasco ya ha recibido el galardón El futuro es mujer, de los Premios Días de Cine (RTVE), y el premio Princesa de Girona Arte 2026.

Mientras tanto, su ópera prima ha obtenido tres biznagas de la sección oficial del Festival de Málaga, una mención especial en SXSW London y el premio a mejor ópera prima en el Festival de Nantes. Asimismo, ha ganado dos premios Gaudí, a mejor actriz protagonista y mejor dirección novel, ha informado el Festival.

La directora del Festival de Cine de Santander, Júlia Olmo, ha destacado el potencial de la joven cineasta tras su primer largometraje de ficción con el que "ha demostrado una especial ambición creativa y una personalidad artística extraordinarias".

Y sobre 'La furia' ha afirmado que "es una de las óperas primas más interesantes del cine español reciente y confirma la llegada de una voz con un imaginario propio".

En esta línea, Olmo ha indicado que el certamen quiere reconocer la capacidad de Blasco "para construir un universo cinematográfico propio, abordar temas complejos con una enorme sensibilidad y demostrar que el talento no depende de una larga filmografía, sino de la fuerza de una mirada".

El Faro Talento Joven se creó en 2025 --cuando permió a la directora Clara Roquet-- para reconocer a nuevos directores iberoamericanos, que, desde el inicio de su carrera, hayan demostrado una mirada autoral sólida y una especial capacidad para renovar el lenguaje cinematográfico.

Con ello, el Festival busca reafirmar su compromiso con el impulso a las nuevas generaciones de cineastas y con el apoyo a quienes contribuyen a definir el futuro del sector.

Con esta distinción a Blasco, el Festival quiere fortalecer una programación dedicada a descubrir y acompañar a los nombres que marcarán el futuro de la creación cinematográfica.

PERFIL

Gemma Blasco (1993) es graduada en la escuela de cine Bande à Part, y se ha formado en la EICTV (Cuba) y en el taller Filmando en Barcelona con Abbas Kiarostami.

En 2025 estrenó 'La furia', su primer largometraje de ficción, en el festival estadounidense SXSW y en el Festival de Málaga. También fue la película inaugural del D'A 2025 y fue seleccionada en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Goa.

Además de los reconocimientos recibidos en Málaga, Londres y Nantes, 'La furia' ha sido nominada a los premios Forqué, Feroz, Medallas CEC y Goya (actriz y dirección novel).

Actualmente, Blasco imparte clases de interpretación y asesorías mientras prepara sus próximos proyectos de ficción.