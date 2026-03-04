Los GEO de la Policía de Guadalajara se suman al dispositivo de El Bocal con el dron submarino

Equipos de rescate en el lugar de los hechos este martes - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional desplazados desde Guadalajara se han incorporado este miércoles al dispositivo desplegado tras la tragedia en la zona de El Bocal de Santander con un dron submarino.

Se ha sumado al dispositivo a media mañana, a aprovechando la bajamar, para continuar las labores de búsqueda de la persona que continúa desaparecida. Además, hay cinco fallecidos y una superviviente. Todos ellos formaban un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que el martes por la tarde hacían una ruta por el lugar cuando la pasarela sobre unos acantilados que atravesaba se rompió y cayeron al mar.

Hasta el lugar se han desplazado este miércoles familiares de las víctimas, que están siendo atendidos por un equipo psicosocial de Cruz Roja, que también estaba colaborado con una embarcación.

Además se encuentra en la zona el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que viajó por la tarde desde Madrid a Santander y se desplazó anoche hasta El Bocal. Entonces manifestó que era prematuro y arriesgado avanzar causas por las que venció y se hundió la estructura de madera, y esta mañana volverá a hacer declaraciones a los medios junto a la alcaldesa, Gema Igual.

A primera hora de la mañana se retomó el dispositivo desplegado -se había mantenido hasta medianoche y agentes de la Policía Local permanecieron en el lugar durante toda la madrugada-.

Se reanudó a las 8.00 horas, coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Santander. En esos momentos participaban medios marítimos (Salvamar Deneb y buque SAR Gavia) y aéreos (el helicóptero Helimer 206), además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil y DR SOS Cantabria.

Asimismo, desde Salvamento Marítimo se avisó a los pesqueros que salen a faenar por la zona que extremen vigilancia e informen de cualquier avistamiento.

Hasta aproximadamente las 00.00 horas, coincidiendo con la bajamar mar, estuvieron trabajando en el lugar los drones de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y bomberos del Ayuntamiento de Santander.

Además, también permaneció abierto durante toda la noche un centro cívico Fernando Ateca habilitado por el Ayuntamiento y atendido por Cruz Roja, por miembros del equipo psicosocial, a lo que se sumó el teléfono del propio centro, el 942 20 30 69, para facilitar a los familiares información sobre afectados por el accidente.