Se retoma el dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer desaparecida en El Bocal

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo desplegado tras colapsar ayer por la tarde la pasarela de la playa El Bocal, en Santander, que ha causado la muerte de al menos cinco personas, y que se ha mantenido hasta la medianoche, aunque agentes de la Policía Local han permanecido en el lugar toda la noche, se ha retomado a las 8.00 horas de este miércoles.

El dispositivo está coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Santander y en estos momentos participan medios marítimos (Salvamar Deneb y buque SAR Gavia) y aéreos (el helicóptero Helimer 206).

Además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil y DR SOS Cantabria.

Asimismo, desde Salvamento Marítimo se ha avisado a los pesqueros que salen a faenar por la zona que extremen vigilancia e informen de cualquier avistamiento.

El dispositivo desplegado ayer por la tarde, cuando sobre las 16.45 se recibió el aviso del accidente, se ha mantenido hasta la medianoche, coincidiendo con la bajamar, aunque agentes de Policía Local han permanecido en la zona durante toda la noche.

En concreto, hasta aproximadamente las 00.00 horas han seguido trabajando en el lugar los drones de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y bomberos del Ayuntamiento de Santander, por si al vaciarse las cavidades por la bajamar hubiera algún avistamiento, según indicó la alcaldesa, Gema Igual.

La regidora indicó que al amanecer volverían todos los efectivos y se reforzarían con un dron submarino para tratar de encontrar a la persona que continúa desparecida.

Además, también ha permanecido abierto durante toda la noche un centro cívico habilitado por el Ayuntamiento y atendido por Cruz Roja, por miembros del equipo psicosocial, a lo que se suma el teléfono del propio centro, el 942 20 30 69, para facilitar a los familiares información sobre afectados por el accidente.