Gobierno y afectados por los derribos en Argoños establecerán un calendario de actuaciones tras la anulación del PGOU

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la presidenta Buruaga con representantes de AMA.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se reunirá el 4 de agosto con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para establecer un nuevo calendario de actuaciones tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños.

Así lo ha señalado este martes a preguntas de los medios de comunicación el consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha afirmado que se van a aplicar los convenios que los afectados por los derribos hayan firmado con el Ejecutivo.

De esta forma, Media, que ha recalcado el compromiso "firme" de la presidenta María José Sáenz de Buruaga, del Ejecutivo y del Ayuntamiento en dar una solución a los afectados en esta legislatura, ha aseverado que éstos "no van a tener que seguir esperando" y que tendrán que decidir si quieren una vivienda de sustitución o una indemnización como ya se ha hecho con los afectados de las urbanizaciones La Llana I y II.

Mientras, ha señalado que la Dirección General del Servicio Jurídico decidirá si recurre la sentencia.

"De este Gobierno los afectados solo pueden esperar apoyo. Les dijimos que antes de que terminara la legislatura todos iban a conocer cuál va a ser el final de este tortuoso, desgraciado y desdichado viaje", ha aseverado el titular de Fomento, lamentando que en el terreno donde se ubican las viviendas que se tendrán que derribar se podrá volver a construir después.

Además, ha insistido en que el Ejecutivo "no va a dar una patada como hacían los anteriores a este problema", y ha remarcado que si no se podían legalizar las viviendas, "no se iba a esperar a que resolviera el Tribunal Supremo o a pensar en otro plan general".

"Ya han pasado demasiados años para que estos vecinos tengan por fin una solución y ahora llega el momento de dársela, cueste lo que cueste", ha dicho.

Según ha detallado Media, el Gobierno está adquiriendo terrenos en el municipio "en cantidades importantes" y, en cuanto a los plazos, ha sostenido que la administración "lleva los plazos que lleva", una vez se sepa qué quieren hacer los afectados.

"Las leyes hay que cumplirlas. Alguno parece ser que en su momento no las cumplió, ahora toca cumplir las sentencias judiciales, aunque en muchos casos sean poco comprensibles para el común de los mortales", ha ironizado para criticar a "esas asociaciones que dicen que miran tanto por el medioambiente de Cantabria".

Al respecto, Media ha enfatizado que "lo que han conseguido es arruinar la vida a mucha gente, que muchos ya han dejado de estar en este mundo antes de saber cómo se iba a solucionar este problema y, además, ahora arruinar el bolsillo de muchos cántabros", acusándolas de "mirar exclusivamente por el bien suyo y propio", y no por el bien común, "por ese afán de protagonismo de estos grupos de extrema izquierda que para nada les interesa el interés de Cantabria", ha concluido.

El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, donde han informado del dispositivo preventivo para el eclipse total del 12 de agosto.