El Gobierno alerta sobre las reseñas falsas y recomienda contrastar las opiniones antes de comprar por Internet

El Gobierno alerta sobre las reseñas falsas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria recomienda a usuarios y consumidores que analicen las reseñas y opiniones publicadas en Internet "con espíritu crítico", contrasten diferentes fuentes y comprueben si las plataformas disponen de mecanismos para verificar su autenticidad, ya que estas valoraciones se han convertido en un elemento cada vez más determinante a la hora de adquirir un producto, contratar un servicio o reservar un alojamiento.

Así lo aconseja en un comunicado, en el que la Dirección General de Comercio y Consumo incide en que no todas las opiniones proceden necesariamente de personas que hayan adquirido o utilizado realmente el producto o servicio valorado y que las denominadas reseñas falsas pueden inducir a error a los consumidores, alterar su percepción sobre la calidad de una oferta y perjudicar tanto a los usuarios como a las empresas que compiten de forma legítima.

Una influencia --continúa-- que explica que una buena reputación online pueda favorecer la confianza de los consumidores, mientras que una valoración negativa puede tener un impacto considerable sobre las ventas o contrataciones.

RESEÑAS FALSAS

En este sentido, Comercio y Consumo indica que las valoraciones publicadas en Internet pueden proceder de consumidores que comparten una experiencia auténtica, pero también de usuarios incentivados económicamente para publicar determinadas opiniones o de sistemas automatizados que generan comentarios de forma masiva.

Por lo tanto, advierte de que las reseñas que no proceden de una experiencia real pueden crear una imagen artificial de un producto o negocio, inducir a error al consumidor y alterar las condiciones de competencia entre empresas.

"Una valoración falsa no solo puede llevar a una persona a comprar algo que no responde a sus expectativas, también puede perjudicar a los negocios que hacen las cosas correctamente y que compiten ofreciendo productos y servicios de calidad", ha advertido el consejero del área, Eduardo Arasti.

Al respecto, el Ejecutivo señala que la normativa europea y española ha reforzado en los últimos años las obligaciones relacionadas con la transparencia y la protección de los consumidores en el entorno digital.

Así, el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (Digital Services Act) establece obligaciones de diligencia y transparencia para las plataformas digitales y contempla mecanismos para comunicar contenidos ilícitos y actuar ante ellos.

Además, la normativa europea de protección de los consumidores exige que, cuando una empresa afirme que las reseñas proceden de personas que realmente han adquirido o utilizado un producto o servicio, adopte medidas razonables para comprobarlo.

Por su parte, la legislación española considera, asimismo, práctica comercial desleal presentar como auténticas opiniones que no proceden de consumidores reales o encargar reseñas falsas para promocionar productos o servicios.

En este contexto, las plataformas deben ofrecer información clara sobre si verifican la autenticidad de las reseñas y, cuando proceda, sobre los procedimientos empleados para comprobar su origen, insiste el Gobierno.

Y aunque no siempre es posible determinar a simple vista si una valoración es auténtica, existen algunos indicios que pueden aconsejar extremar la precaución.

Entre ellos, se encuentran opiniones muy similares entre sí, con textos o fotografías repetidos; un número elevado de reseñas concentradas en un periodo de tiempo muy reducido; comentarios excesivamente breves, vagos o sin detalles concretos sobre la experiencia; errores de redacción o expresiones poco naturales que puedan apuntar a traducciones automáticas; perfiles con muy poca actividad o que valoran reiteradamente a una misma empresa, y comentarios que realizan una promoción directa de un negocio competidor.

Por todo ello, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda no basar una decisión únicamente en una puntuación global, sino que es preferible leer diferentes opiniones, tanto positivas como negativas, comparar varias fuentes y comprobar si la plataforma dispone de sistemas de verificación.

Asimismo, destaca que las principales plataformas digitales cuentan con mecanismos para comunicar contenidos que puedan resultar engañosos o ilícitos.

Habitualmente, las opciones para denunciar o informar de una valoración pueden encontrarse junto a la propia reseña, en el perfil del establecimiento o producto, en los apartados de ayuda y atención al usuario o en las secciones dedicadas a transparencia y condiciones de uso.

Una vez comunicada una posible infracción, la plataforma debe analizar la situación y adoptar las medidas que correspondan, incluida, cuando proceda, la retirada del contenido.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

El Gobierno de Cantabria recuerda que, cuando una persona considere que una reseña falsa ha vulnerado sus derechos como consumidor o le ha ocasionado un perjuicio, puede acudir a los servicios de consumo competentes para recibir orientación sobre las vías disponibles.

En función de la naturaleza del problema, también pueden intervenir otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos cuando existan datos personales afectados, o los tribunales en aquellos supuestos en los que corresponda.

Por último, el Ejecutivo cántabro anima a utilizar las reseñas online como una herramienta de apoyo, "pero no como el único criterio para decidir una compra", por lo que, según ha destacado el consejero, contrastar opiniones, consultar diferentes fuentes, comprobar si las valoraciones están verificadas y desconfiar de patrones anómalos son algunas de las medidas que pueden ayudar a realizar compras más seguras y responsables.

"Una buena decisión de consumo empieza por estar bien informado. Leer una reseña puede ayudar mucho, pero leer varias, contrastarlas y conocer cómo se han obtenido permite decidir con mayor seguridad", ha finalizado Arasti.