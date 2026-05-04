El Gobierno amplía el ámbito de las ayudas a entidades locales para proyectos contra la soledad no deseada

Archivo - Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. - CECUA - Archivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social ha modificado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales de Cantabria para el desarrollo de proyectos que fomenten el envejecimiento activo y la prevención y superación del aislamiento social y la soledad no deseada ampliando el ámbito de las ayudas.

Tal y como se recoge en la orden que publica este lunes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), las modificaciones previstas para este año están relacionadas con la ampliación de los gastos subvencionables, incluyendo los de alquiler sin opción a compra de vehículos para la realización de las actividades del proyecto, además de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las dependencias en las que se desarrollen las actuaciones, los gastos de personal y los gastos de transporte de los usuarios de las actividades proyectadas.

Dentro de las modificaciones de este año también figura la inclusión de una salida cultural o de ocio, ya que en la convocatoria de 2025 solo se financiaban actividades dentro de los centros; y la incorporación entre los criterios de valoración de la aportación por las entidades de medios económicos propios al proyecto y la duración temporal cuantificada en meses de los proyectos presentados.

La consejera del área, Begoña Gómez del Río, ha explicado que con estas modificaciones se pretende continuar impulsando, en colaboración con las entidades locales, el programa de lucha contra la soledad no deseada mediante la dinamización de las actividades desarrolladas en centros comunitarios y sociales municipales.

Para ello, ha destacado que su departamento ha previsto este año una partida de 450.000 euros para la convocatoria de ayudas a las entidades locales para el desarrollo de proyectos que fomenten el envejecimiento activo y la prevención y superación del aislamiento social y la soledad no deseada, de la que podrán beneficiarse todos los ayuntamientos y mancomunidades de menos de 10.000 habitantes que dispongan de un centro comunitario o social destinado a promover el contacto y las relaciones sociales entre los vecinos.

Gómez del Río ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha aprobado esta legislatura la Estrategia para la Prevención y el Abordaje de la Soledad no Deseada 2024-2028, "un problema que afecta cada vez en mayor grado a los cántabros", donde se contempla la intervención de la administración local como copartícipe en la implementación de medidas en esta materia.

La consejera también ha hecho extensible esta colaboración con las entidades locales a través de actividades y proyectos en los centros comunitarios y sociales municipales al desarrollo del Plan Estratégico de las Personas Mayores de Cantabria aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo, y ha señalado a los centros comunitarios y sociales municipales como "espacios clave" para el desarrollo de este plan y "también para que nuestros mayores puedan llevar a cabo actividades que contribuyan a mantener activo su proyecto de vida".