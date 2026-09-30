El Gobierno amplía el plazo para solicitar ayudas destinadas a programas de formación para ocupados

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo en Santander.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la orden de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se amplía en diez días hábiles el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) destinadas al desarrollo de programas de formación para demandantes ocupados.

La medida pretende incorporar las acciones formativas correspondientes a los programas de formación transversales que habían sido omitidas, de tal manera que las entidades interesadas dispondrán de un plazo adicional de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden.

Así, la ampliación se suma al plazo establecido inicialmente en la convocatoria y tiene como objetivo que las entidades puedan presentar sus solicitudes teniendo en cuenta el contenido completo y actualizado de las acciones formativas objeto de subvención.

La convocatoria se enmarca en la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo dirigida a demandantes ocupados y tiene como finalidad favorecer la mejora y actualización de sus competencias profesionales mediante el desarrollo de programas de formación.

Asimismo, la orden establece que las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido tendrán la consideración de extemporáneas.

En nota de prensa, el consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que esta medida permite garantizar que la convocatoria recoja de forma completa todas las acciones formativas previstas y que las entidades interesadas dispongan de toda la información necesaria para presentar sus solicitudes.

Además, ha destacado que la ampliación del plazo facilita la participación de las entidades y garantiza que puedan concurrir a la convocatoria con todas las garantías, una vez incorporadas al anexo las acciones formativas que no figuraban en la publicación inicial.