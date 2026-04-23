El Gobierno amplía el plazo de la Solicitud Única 2026 para facilitar la tramitación

Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a la Feria Ganadera Valle de Pisueña - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha decidido ampliar el plazo de presentación de la Solicitud Única correspondiente a la campaña 2026, con el objetivo de garantizar que todos los agricultores y ganaderos puedan completar sus trámites "en condiciones adecuadas".

El Gobierno ha informado que, inicialmente, el plazo de presentación de solicitudes estaba fijado hasta el 30 de abril, con posibilidad de modificaciones hasta el 30 de mayo. Sin embargo, ante el "ritmo más lento" de registro de solicitudes observado en las últimas semanas, se ha adaptado el calendario a la realidad actual.

De este modo, el nuevo plazo de presentación de la Solicitud Única se amplía hasta el 15 de mayo de 2026, mientras que el periodo para realizar modificaciones se mantiene hasta el 30 de mayo de 2026.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha destacado que esta decisión responde a "una necesidad real del sector" y busca garantizar que ningún agricultor o ganadero "quede fuera por causas ajenas a su voluntad".

Asimismo, ha añadido que con esta ampliación se da un margen adicional "imprescindible" para que las solicitudes se presenten "correctamente y sin errores", lo que contribuye a una mejor gestión de las ayudas.

Finalmente, ha insistido en la importancia de estas subvenciones para la estabilidad económica del sector primario y ha reiterado el compromiso del Gobierno de cara a "facilitar todos los procesos administrativos y acompañar al sector en estos procesos".

El día 27 de abril se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria esta modificación de plazo para presentar la Solicitud Única.