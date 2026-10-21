El Gobierno apoya el centenario del Club Marítimo de Santander, que incluirá la celebración del Mundial J80

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al presidente y la Junta Directiva del Real Club Marítimo de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado su apoyo al centenario del Real Club Marítimo de Santander (RCMS), que se conmemorará en 2027 con un amplio programa de actividades.

Entre ellas, destaca la celebración del Mundial de la clase J80 en aguas de la Bahía de Santander entre el 25 de junio y el 3 de julio, un gran acontecimiento deportivo que reunirá en la comunidad autónoma a los mejores especialistas de esta modalidad de vela.

Así se lo ha trasladado Buruaga a miembros de la Junta Directiva del RCMS, a quienes ha recibido en la sede de Peña Herbosa para conocer de primera mano los actos del centenario.

La presidenta ha felicitado al Club Marítimo por la efeméride y ha ofrecido la colaboración del Gobierno para llevar a cabo el programa del centenario, que incluye diferentes eventos deportivos, culturales e institucionales, ha informado el Ejecutivo.

Entre otras fechas señaladas, el 21 de mayo se inaugurará la exposición 'Cien años en el Muelle', comisariada por Elena Martínez, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto. Además, en septiembre se estrenará el documental del centenario, dirigido por Álvaro Longoria, y el 13 de octubre se presentará el libro '100 años del Real Club Marítimo de Santander', dos días después de la cena de gala del aniversario, que tendrá lugar el 11 de octubre.

Por otro lado, el programa contempla también la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Santander, en fecha aún por determinar, y la visita del Rey Felipe VI, que está pendiente de confirmar por parte de Casa Real.

En cuanto a los eventos deportivos, al Mundial J80 se sumarán igualmente el Campeonato de España de esta misma disciplina, que se disputará del 10 al 13 de junio; la Regata Comodoro, el 24 de julio, y el Campeonato Optimist Legends, en el mes de septiembre.

El Real Club Marítimo de Santander se fundó el 13 de octubre de 1927. Desde entonces, se ha convertido en una de las sociedades deportivas con mayor prestigio y actividad de España y cuna de grandes navegantes y regatistas, contribuyendo de manera destacada a la promoción de los deportes náuticos en Cantabria.

En el encuentro han participado el presidente de la institución, Fernando Pereda; el vicepresidente, José María Torcada; el comodoro, José Luis Gómez; el director general, Santiago López, y el director de Marketing, Nemesio Ochoa.

Por parte del Ejecutivo cántabro, también ha acudido el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad.