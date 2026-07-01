El Gobierno apoya las próximas jornadas estatales de UGT en Cantabria sobre reto demográfico y el medio rural

La consejera, María Jesús Susinos, y el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha mostrado su respaldo a las próximas jornadas estatales que UGT celebrará a finales de septiembre en Cantabria, centradas en el reto demográfico y el medio rural, iniciativa en la que el Ejecutivo autonómico podrá presentar proyectos destacados en esta materia.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha explicado que estas jornadas tienen como objetivo analizar de forma integral los desafíos demográficos que afectan a distintos territorios, así como compartir experiencias y plantear soluciones que contribuyan a fijar población y generar oportunidades en el medio rural.

El Gobierno ha explicado que, según han concretado desde UGT, se ha elegido Cantabria como sede por las características singulares de la comunidad, donde confluyen en un espacio reducido diversas realidades vinculadas al reto demográfico. Entre ellas, destacan la situación de sectores tradicionales como la ganadería, la pesca y la agricultura, la despoblación en los valles del interior o el impacto del turismo en la zona costera, especialmente en el acceso a la vivienda.

El encuentro abordará cuestiones clave como la vivienda, la movilidad, el desarrollo rural, el medio ambiente o la perspectiva de género, a través de diferentes mesas sectoriales en las que participarán expertos y representantes de distintos ámbitos.

Además, se analizará el papel de los Grupos de Acción Local, fundamentales para el desarrollo económico y social en zonas rurales.

"El objetivo es conocer en profundidad cómo se articula la comunidad en el medio rural y cómo los proyectos que se están impulsando pueden contribuir a fijar población y generar empleo", han señalado desde UGT. Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa han destacado también la problemática de la movilidad en el medio rural.

"La falta de transporte público adecuado dificulta el acceso al empleo y puede suponer un importante coste económico para las personas trabajadoras, lo que influye directamente en la despoblación de estas áreas", han subrayado.

Asimismo, las jornadas permitirán dar visibilidad a proyectos e iniciativas que ya se están desarrollando en Cantabria y que actúan como motores económicos y sociales, favoreciendo el arraigo de la población y la creación de oportunidades en el territorio.

En este sentido, la consejera del área, María Jesús Susinos, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa donde se podrán exponer algunas de las políticas y proyectos más relevantes impulsados por el Ejecutivo autonómico en materia de equilibrio territorial y desarrollo rural.

Aunque el programa definitivo se encuentra todavía en fase de diseño, desde UGT han avanzado que se dará a conocer próximamente junto con los detalles sobre la inscripción.

En la presentación han estado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; su vicesecretaria general, Lola Navarro; Eduardo Magaldi, responsable de políticas territoriales de UGT, así como Rubén Ranz, responsable del área de vivienda digna.