El Gobierno ha aprobado este viernes cuatro nuevas plazas de jueces y dos de fiscales en Cantabria

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SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de cuatro nuevas plazas de jueces y dos de fiscales en Cantabria para 2027, lo que supone un incremento del 4,6 por ciento en la plantilla actual de magistrados y un 5,8% en la de fiscales.

De las cuatro nuevas plazas judiciales para la comunidad autónoma, dos son para la Audiencia Provincial de Santander y dos para su Tribunal de Instancia, ha especificado el Ministerio de Presidencia y Justicia en un comunicado.

También ha señalado que en 2025 y 2026 se han creado 8 plazas judiciales en la región, lo que supone un crecimiento de la plantilla del 9,6%.

En cuanto a la plantilla del Ministerio Fiscal, ha apuntado que pasará de 34 a 36 miembros.

En el conjunto del país, las 500 plazas de jueces y 200 de fiscales generadas hoy para 2027 representan una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal.

Y se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento "sin precedentes", gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, "que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos" (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total), ha indicado el Ministerio.

En cuanto a su distribución, se ha realizado atendiendo a criterios como carga de trabajo, litigiosidad y población y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia, ha explicado.

Y ha añadido que esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en "la transformación de la Justicia" que ha impulsado y que combina "reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros".

De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104).

La jurisdicción penal se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo).

Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que "supone un incremento del 62,8% en dos años", pasando de 121 plazas a 197, ha resaltado

Finalmente, las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se fortalecen con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.