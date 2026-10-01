El Gobierno aprueba 3,75 millones para ampliar la zona de atraque y descarga de la flota pesquera del puerto de Laredo

Dársena pesquera - GRUPO DE ACCIÓN COSTERA

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un contrato para ejecutar el proyecto de ampliación de la línea de atraque y de la zona de descarga de la flota pesquera del Puerto de Laredo, con un presupuesto base de licitación de 3,75 millones de euros.

La actuación permitirá mejorar las condiciones de trabajo de la flota profesional, optimizar las operaciones de atraque y desembarque de capturas y aumentar la capacidad funcional del puerto para responder a las necesidades actuales y futuras del sector pesquero, con lo que contribuirá a reforzar la competitividad.

También en el ámbito de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se ha autorizado acuerdo marco para la ejecución de tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla en caminos municipales con un valor estimado de 2,6 millones; así como la modificación del objeto del contrato de asistencia técnica destinado a la gestión de los expedientes expropiatorios de la Consejería, que amplía el ámbito de actuación inicialmente previsto, que se limitaba a la Dirección General de Obras Públicas, para dar cobertura al conjunto de las unidades dependientes del departamento de Roberto Media.

Igualmente se ha aprobado la firma de dos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cabezón de la Sal y Valderredible para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales a través de MARE.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa se ha aprobado la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria de Cantabria 2026-2031, documento que servirá como hoja de ruta para reforzar la colaboración entre los sistemas sanitario y social y avanzar hacia un modelo de atención más integrado, continuo y centrado en las personas. La estrategia está impulsada conjuntamente por las consejerías de Inclusión Social y de Salud y será publicada en el Portal de Transparencia.

La iniciativa nace para dar respuesta a los desafíos asociados al envejecimiento de la población, el incremento de la dependencia, la cronicidad, la soledad no deseada y otras situaciones de vulnerabilidad social. Su objetivo es garantizar una atención coordinada a colectivos con necesidades complejas, como personas mayores, dependientes, con discapacidad, enfermedades crónicas, problemas de salud mental o riesgo de exclusión social.

En Educación, Formación Profesional y Universidades, el Consejo ha dado el visto bueno al decreto por el que el actual Centro Integrado de Formación Profesional Número 1 de Santander pasará a denominarse Centro Integrado de Formación Profesional 'Elena García Armada', en reconocimiento a la destacada trayectoria científica, investigadora y empresarial de la ingeniera cántabra, referente internacional en el ámbito de la robótica y las tecnologías aplicadas a la salud.

Dentro de Cultura, Turismo y Deporte se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdáliga para financiar la reforma de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Treceño con una aportación de 45.000 euros para una actuación cuyo presupuesto global asciende a 79.194 euros; y otro con el Instituto Municipal de Deportes de Santander para acometer la reforma de la Casa de los Bolos y la construcción de un nuevo edificio anexo en el Complejo Municipal de Deportes 'Ruth Beitia' con una aportación de 210.000 euros, dentro de una inversión total estimada en 334.722 euros.

También se ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 500.000 euros a la Fundación Isaac Albéniz para financiar la celebración de la XXV edición del Encuentro de Música y Academia de Santander.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha aprobado un encargo a medio propio a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC) para prestar apoyo en la realización de controles relativos a la sanidad vegetal durante el periodo 2026-2029. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 166.594 euros y permitirá reforzar las tareas de vigilancia, prospección y seguimiento de plagas que afectan a cultivos y especies vegetales

Asimismo, se ha aprobado el acuerdo marco para la selección de empresas contratistas encargadas de la ejecución de obras en caminos rurales de Cantabria con una duración de tres años y un presupuesto base de licitación de 3,6 millones de euros.

En Salud, el Consejo ha aprobado un encargo a medio propio a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social para la ejecución de actividades en el ámbito de las adicciones durante el año 2027, con una financiación máxima de 144.295 euros y una duración inicial de doce meses, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de un año.

El encargo permitirá reforzar las políticas de prevención, abordaje y control del tabaquismo impulsadas por la Dirección General de Salud Pública, mediante el desarrollo de acciones formativas, asesoramiento técnico especializado, programas de ayuda para el abandono del consumo de tabaco, elaboración de materiales divulgativos y coordinación de la Red Cántabra de Centros Sanitarios Sin Humo. Asimismo, incluye labores de evaluación, seguimiento de indicadores y apoyo a iniciativas de prevención comunitaria en materia de salud pública.