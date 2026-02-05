El Gobierno aprueba la convocatoria de 2026 de la orden de corporaciones locales por 25 millones

Archivo - Trabajos de desbroce y limpieza, con trabajadores de Corporaciones Locales - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la convocatoria de 2026 de subvenciones del programa del Servicio Cántabro de Empleo destinadas a entidades locales para la inserción laboral de desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, conocida como la orden de corporaciones locales, por valor de 25 millones de euros, frente a los 25,8 de la convocatoria 2025.

De este modo, el Ejecutivo da luz verde a estas ayudas contempladas en la prórroga presupuestaria de este año.

A través de este programa se pretende facilitar la adquisición de experiencia laboral, requerida por la mayoría de las empresas que ofertan empleo, a aquellas personas desempleadas que se encuentren con mayores dificultades para conseguirlo.

Dentro de las políticas activas de empleo, los llamados programas experienciales suponen uno de los instrumentos fundamentales y un pilar básico para el posicionamiento de las personas sin trabajo en el mercado laboral.

Esta convocatoria tendrá un crédito específico para las solicitudes que se presenten por los municipios integrados en antigua Mesa Especial del Besaya, y otro para los 54 municipios con una población inferior a 2.000 habitantes, con el objetivo de paliar las dificultades que estos núcleos tienen para generar y consolidar empleo debido a la progresiva pérdida de población.

Por otra parte, en el área de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el Gobierno ha aprobado la modificación del contrato de la obra de mejora del acceso al parque empresarial del Besaya desde Puente San Miguel.

Teniendo en cuenta la explotación de la vía y el comportamiento del tráfico pesado, se ha decidido proyectar una nueva intersección en forma de T con el objetivo de evitar invasiones de carriles, afecciones y situaciones de riesgo para la seguridad vial. Este cambio implicará una variación en el presupuesto de adjudicación inferior al 20%.

Y se ha autorizado la modificación del contrato de la obra de sustitución de tuberías para la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico de Liébana.

Para la sustitución de tubería colgada, se ha optado por emplear trabajos verticales con apoyo de medios de elevación de cargas suficientemente estrechos para permitir el paso alternativo de vehículos ya que hasta ahora el emplazamiento de la maquinaria implicaba la utilización de ambos carriles y, por tanto, el corte total de la carretera. Este modificado supondrá un incremento en cerca de 225.000 euros el presupuesto de adjudicación.

Finalmente, en Industria, Empleo, Innovación y Comercio se ha autorizado con carácter previo la convocatoria en 2026 de subvenciones del Programa del Servicio Cántabro de Empleo destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras o servicios de interés general y social.