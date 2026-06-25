El Gobierno aprueba la II Estrategia Cántabra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad

Archivo - Paisaje de Potes - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves la II Estrategia Cántabra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, un instrumento estratégico que actualiza y refuerza la planificación iniciada en 2006 con el objetivo de adaptar la acción pública a los nuevos retos sociales y ambientales.

Según ha informado el Ejecutivo, este documento se concibe como un marco integral para orientar las políticas públicas, fortalecer el trabajo de los agentes sociales y profesionales y promover una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con la transición ecológica.

La Estrategia se configura como un instrumento abierto y participativo, alineado con los marcos estatales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su finalidad es integrar la educación ambiental en todos los ámbitos de la vida pública y social, desde el sistema educativo hasta la acción institucional, la comunicación y la participación ciudadana.

El documento establece seis grandes objetivos estratégicos que abarcan la transversalización de la educación ambiental en el sector público, la innovación y mejora de los programas, la integración de la sostenibilidad en el sistema educativo, la profesionalización del sector, el refuerzo de los espacios de intervención y la comunicación ambiental.

Asimismo, incorpora un sistema de gobernanza basado en el grupo de trabajo del Consejo Asesor de Cambio Climático y Medio Ambiente de Cantabria, que permitirá evaluar periódicamente su implementación.

También en el área de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para la redacción del anteproyecto de la senda fluvial del río Pas, en Piélagos, para mejorar la movilidad sostenible y la integración del entorno natural.

El encargo cuenta con un presupuesto de 34.267 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y tiene como objetivo la definición técnica y económica de un itinerario peatonal y ciclista que conectará distintos puntos del municipio, desde la zona de Valdearenas y Canallave hasta Carandía, constituyéndose como eje vertebrador del territorio.

Asimismo ha autorizado la celebración del contrato de suministro de reactivos químicos destinados a la potabilización de agua en los planes hidráulicos regionales del Gobierno con un presupuesto base de licitación de 1,62 millones de euros; y ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 100.000 euros al Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria para el desarrollo del Programa de Apoyo a las Oficinas de Rehabilitación, orientado a facilitar la gestión de ayudas en materia de rehabilitación energética.

Además ha autorizado sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cabuérniga y de Meruelo para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales.

COLEGIO DE TÉCNICOS EN FARMACIA Y PARAFARMACIA

En el ámbito de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha aprobado el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Técnicos en Farmacia y Parafarmacia de Cantabria.

La creación se fundamenta en razones de interés público, vinculadas al papel esencial que desempeñan los técnicos en farmacia y parafarmacia en el sistema sanitario, especialmente en la dispensación de medicamentos, el asesoramiento a los usuarios y la gestión de servicios farmacéuticos.

Finalmente, en Cultura, Turismo y Deporte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención nominativa por importe de 600.000 euros al Ayuntamiento de Camargo para la cubrición de la pista polideportiva del CEIP Pedro Velarde de Muriedas, en el marco de las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. El Ayuntamiento asumirá la ejecución del proyecto.

También se ha autorizado la concesión de una subvención nominativa de 65.000 euros a la Federación Cántabra de Atletismo para financiar los gastos de organización y funcionamiento derivados de su actividad ordinaria durante el ejercicio 2026.