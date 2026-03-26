El Gobierno aprueba la plantilla orgánica de personal docente para el curso 2026-2027 que crece en 195 plazas

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SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión de este jueves la plantilla orgánica de personal docente para el curso 2026-2027, que crece en el global en 195 plazas.

Se trata de una actualización que se fundamenta en el análisis de necesidades educativas, la reorganización de unidades jurídicas en Infantil y Primaria y la consulta a la Mesa Sectorial de Personal Docente, ha informado el Gobierno.

Las plantillas comprenden todos los niveles educativos de la red pública, así como el personal de apoyo técnico y estructuras educativas complementarias.

La estructura aprobada incluye la relación completa de centros de Infantil, Primaria, Educación Especial, Enseñanzas Secundarias, Educación Permanente, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios, Escuela de Artes y centros integrados, con el detalle de códigos de centro, composición de unidades educativas y especialidades docentes, además de la identificación de puestos singulares o itinerantes.

Se recogen asimismo las 34 plazas completas equivalentes correspondientes a los profesores de Religión de Educación Secundaria, integrándose en el conjunto de plantillas específicas.

El acuerdo incluye también la aprobación de las plantillas de puestos que no forman parte de la escolarización general, entre las que destacan los órganos, unidades técnicas y equipos profesionales de apoyo educativo. Entre estos efectivos se encuentran: dos miembros del Consejo Escolar de Cantabria, tres directores y 23 asesores en los Centros de Profesorado; un director y dos coordinadores del CRIEME; 16 docentes, incluidos un director, dos coordinadores y tres asesores técnicos, en el Centro de Innovación en Tecnologías Educativas (CITED); así como múltiples unidades técnicas de calidad, equidad, convivencia, evaluación, coeducación, tecnologías de la información, fondos europeos, ordenación académica y apoyo informático, que suman más de 90 profesionales distribuidos en distintas especialidades.

Además, el acuerdo detalla el funcionamiento de las unidades técnicas de las direcciones generales de Calidad y Equidad Educativa, Formación Profesional, Personal Docente y Centros e Infraestructuras Educativas, que integran cuerpos profesionales como 27 inspectores educativos, 13 asesores técnicos docentes en FP, 12 asesores en selección y provisión, un director y dos asesores en unidades de infraestructuras, entre otros.

Por otra parte, en el ámbito de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Consejo ha aprobado autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico el ejercicio de acciones frente a las decisiones de reubicación en Cantabria de dos menores extranjeros no acompañados acordadas por la Delegación del Gobierno en Ceuta. Estas resoluciones, emitidas el 23 de febrero de 2026, fueron formalmente puestas en conocimiento del Ejecutivo para su ratificación, completando así el procedimiento previsto en la normativa autonómica.

Además, ha autorizado celebrar el Acuerdo Marco de Servicios de Seguros destinado a cubrir las necesidades de la Administración de la Comunidad Autónoma con un valor estimado de 2,16 millones de euros, sin IVA, y un periodo de ejecución de dos años, prorrogable por otros dos.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se ha autorizado la firma de tres convenios de colaboración entre la Administración regional y los municipios de Arnuero, Santa Cruz de Bezana y Hazas de Cesto, destinados a garantizar la prestación de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos, que será asumida por la empresa pública MARE.

Los convenios regulan un conjunto amplio de servicios adaptados a las necesidades de cada municipio, incluyendo la recogida de la fracción resto, la recogida separada de envases ligeros y papel-cartón, la recogida puerta a puerta de papel-cartón para establecimientos comerciales, así como otros servicios complementarios como la recogida de residuos voluminosos, biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados y, en el caso de Hazas de Cesto, la recogida de plásticos agrícolas.

En Cultura, Turismo y Deporte se ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Real Federación Española de Vela para la monitorización y optimización del rendimiento y la salud de los deportistas de alto nivel vinculados al CEAR de Vela Príncipe Felipe, ubicado en Santander. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

El convenio cuenta con una inversión máxima de 167.362 euros, destinada a dotar al centro de herramientas informáticas avanzadas y hardware especializado para el análisis y seguimiento del rendimiento deportivo. Estas actuaciones permitirán mejorar la preparación técnica y física de los regatistas, reforzando el papel estratégico del CEAR como instalación de referencia internacional.

La Real Federación Española de Vela se compromete, además, a mantener la sede permanente de clases olímpicas, organizar regatas autonómicas, nacionales e internacionales y promover actividades de formación y tecnificación de alto nivel. También asumirá la gestión de la escuela municipal de vela, reforzando la conexión entre deporte base y alto rendimiento.

Finalmente, en Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación el Consejo de Gobierno ha aprobado el encargo a medio propio a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC) para la elaboración de la capa SIG ODECA y la prestación de apoyo cartográfico a los controles de campo realizados por la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

La actuación permitirá corregir las incoherencias existentes entre los registros de superficie de la ODECA y los datos del SIGPAC, derivadas de cambios anuales en la denominación de parcelas, que dificultan la verificación y afectan tanto a la correcta certificación como a la tramitación de ayudas.