El Gobierno archiva el proyecto de la planta de biogás de Cabezón de la Sal

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LAMASÓN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha archivado definitivamente el proyecto para instalar la planta de biogás de Cabezón de la Sal al permanecer "vigente" la autorización ambiental integrada otorgada a la antigua fábrica de cerámica sobre los mismos suelos.

Así lo ha anunciado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación en Lamasón, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ante la "preocupación" de los vecinos por la tramitación administrativa de esta planta de biogás proyectada en la zona de La Tejera.

Según ha dicho, los vecinos "pueden dormir tranquilos" después de que la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional haya archivado este mismo jueves el expediente del proyecto.

"La planta que puso en marcha el Gobierno regionalista y socialista, con el señor Revilla y el señor (Guillermo) Blanco a la cabeza, no se va a tramitar por el Gobierno de Cantabria en las condiciones que actualmente se estaba tramitando", ha afirmado Media.

Como justificación, el consejero ha explicado que sobre los suelos en los que se planteaba construir la planta existe una autorización ambiental integrada "vigente", que era la concedida para la antigua fábrica de cerámica.

"Mientras que esa autorización ambiental no se cierre, y para eso hace falta una tramitación larga y costosa, una descontaminación de los suelos y una serie de actuaciones que se impondrán en su momento, si así se decide, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, no se va a tramitar sobre esos suelos ninguna autorización ambiental nueva", ha apostillado.

Media ha insistido en que fue una declaración de interés social concedida en marzo de 2021 por el entonces consejero del ramo, el regionalista Guillermo Blanco, la que permitió arrancar el expediente de la planta de biogás.

En ese sentido, ha señalado que en ese momento "echó de menos" que el alcalde --entonces y ahora--, Víctor Reinoso (PRC), dijera algo cuando se concedió dicha declaración. "Ahora parece que se rasga las vestiduras pero primero no se las rasgó", ha censurado.

El consejero ha realizado estas declaraciones tras asistir en Lamasón, junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a inaugurar el acceso a la localidad de Cires desde la CA-282.