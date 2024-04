El Gobierno atribuye a quemas prohibidas gran parte de los incendios del fin de semana

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, ha atribuido a las quemas prohibidas gran parte de los casi 70 incendios forestales que se han producido en Cantabria este fin de semana, si bien hasta el momento no hay ninguna persona investigada por estos hechos.

A preguntas de la prensa sobre si, los del fin de semana, han sido fuegos provocados, el consejero ha comentado que "es mucha casualidad" que cuando hay vientos "potentes", como el sábado, y anuncian lluvias inminentes, como era el caso del domingo, "se dispara el número de incendios", si bien serán las investigaciones en marcha las que determinen las causas.

En este sentido, Palencia ha señalado que los fuegos "no se provocan por una sola causa", sino que "suele haber muchas". "No es tanto el fuego, porque el fuego no es el problema. De hecho, existen quemas controladas y un protocolo que queremos mejorar. El problema es cuando se va de control", lo que ocurre cuando se realizan quemas en días de mucho viento en los que está prohibido realizarlas por decreto "y eso es lo que ha ocurrido el sábado", ha remarcado.

De hecho, a lo largo de todo el fin de semana se han producido 69 incendios y en unas condiciones que generaban "mucha incertidumbre y un poco de alarma" por el viento cambiante y el retraso de las lluvias, ha apuntado.

Además, en esta ocasión, los incendios no solo se han registrado en montes de utilidad pública, sino también en zonas de los propios ayuntamientos, Alfoz de Lloredo. Durante el día y la noche del sábado, 217 operarios han trabajando en los diferentes fuegos.

Además, Palencia ha informado que, de los aproximadamente 90 incendios declarados en la comunidad en lo que va de mes, se está investigando "la mayoría", tanto por parte de la Consejería como de la Guardia Civil y la Fiscalía, que han puesto en marcha protocolos, aunque aún no hay ninguna persona investigada ni detenida, y en el caso del pasado fin de semana, todavía se están recabando informaciones.

El consejero se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en la presentación del congreso 'Pre(h)Gastro: de la Prehistoria al plato'.