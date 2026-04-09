El Gobierno autoriza la financiación plunianual de 13 millones para la terminal intermodal de La Pasiega

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado este jueves la financiación plurianual de 31 millones de euros para la terminal intermodal del área logística de La Pasiega, que será "clave para nuestra industria, nuestra logística y nuestro empleo".

Así lo ha avanzado en sus redes sociales la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha enfatizado que "en La Pasiega ya se construye el futuro de Cantabria".

La jefa del Ejecutivo explica que, de esta forma, "damos luz verde al cumplimiento del compromiso de inversión en este proyecto estratégico para el desarrollo económico de Cantabria, a la espera de firmar con el Gobierno central el convenio de construcción, que asumirá el 50% del coste de la estación intermodal".

Buruaga ha subrayado que este proyecto convertirá la zona del Llano de la Pasiega "en la principal plataforma logística de nuestra comunidad, generando oportunidades, empleo y actividad económica".

Y ha destacado que el Gobierno lo lleva a cabo "cumpliendo plazos y acelerando su ejecución para que sea una realidad antes de lo previsto".