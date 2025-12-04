El Gobierno autoriza las obras para mejorar la seguridad en la carretera del Puerto de Lunada

Archivo - Carretera del Puerto de Lunada.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 4 de diciembre, el inicio de la contratación de las obras para mejorar la seguridad en la carretera CA-643 del Puerto de Lunada.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Roberto Media, a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que a partir de ahora hay que realizar ese contrato plurianual y la licitación de las obras, con la idea de que comiencen en la primavera de 2026.

Según ha indicado, el proyecto del arreglo de la carretera de Lunada entre el barrio de La Concha (San Roque de Riomiera) y el Portillo de Lunada, donde se produjo el accidente en el que murieron cuatro jóvenes el pasado mes de marzo, ya está redactado, tiene un importe 4,2 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Los trabajos durarán dos anualidades y la previsión es que la actuación esté terminada en el verano de 2027 aproximadamente, ya que en el alto del Puerto de Lunada no se puede trabajar en invierno.

El proyecto, que afecta a 12 kilómetros de vía, prevé la ampliación de la calzada, la construcción de muros de escollera y la colocación de nuevas balizas, además de un cambio en la señalización.

Así, se instalarán barreras de seguridad en algunas zonas en las que carece en la actualidad y se llevará a cabo un sistema "fácilmente" desmontable en aquellas donde se producen grandes neveros y aludes "para que el coste de mantenimiento de la carretera no sea excesivamente alto".

"La seguridad estará garantizada", ha aseverado que el consejero, que ha afirmado que esta mejora de la carretera es un "compromiso" del Ejecutivo autonómico que "se va a llevar a cabo" se aprueben o no los presupuestos de 2026.

"Vamos a invertir todo lo posible a pesar de esos tres grupos (PRC, PSOE y Vox) están decididos a parar Cantabria", ha sentenciado Media, que ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar del primer vuelo Santander-Granada de Volotea.