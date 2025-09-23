Gobierno y Ayuntamiento lamentan el fallecimiento de Uco Lastra, "una dolorosa pérdida para el deporte cántabro"

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han lamentado este martes el fallecimiento de Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo, "una dolorosa pérdida para el deporte cántabro". El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han trasladado sus condolencias a la familia del deportista de Cueto.

Por un lado, Martínez Abad ha destacado que este "excepcional deportista" llevó "el nombre de su tierra por todo el mundo". Por el otro, Igual ha señalado que "hoy el pueblo de Cueto y la ciudad de Santander llora a uno de los suyos, un vecino muy querido y una personalidad inolvidable que siempre ha sido motivo de orgullo para ellos".

El consejero ha recalcado que "Uco era un orgulloso vecino de Cueto" que acumuló "una excepcional trayectoria deportiva en tiempos más complicados que los actuales", cuando fue "reconocido entre los mejores en este deporte tanto en España como en el resto del mundo. Todo un ejemplo de entrega y sacrificio que debe inspirar a los jóvenes deportistas", ha subrayado.

Asimismo, Martínez Abad ha rememorado el título de campeón mundial cosechado por Lastra en "aquella inolvidable" velada celebrada en la Feria de Ganados de Torrelavega, en un combate contra el panameño Rafael 'Brujo' Ortega, un 17 de diciembre de 1977, cuando "hizo vibrar a miles de cántabros que querían acompañar a su deportista en esta hazaña ya marcada en la historia del deporte cántabro, español y mundial", ha finalizado Martínez Abad.

Mientras tanto, la alcaldesa ha reseñado sus méritos deportivos en el mundo del boxeo, no solo el Campeonato del Mundo de peso pluma de 1977, sino también los Campeonatos de España de los años 1977, 1979 y 1980. Además, ha recordado los homenajes que le ha rendido la ciudad y su "arraigo" a Santander, donde el polideportivo de Cueto lleva su nombre y el Paseo de la Fama de Tetuán le reconoce con una estrella.

Igual ha asegurado que "para tener éxito en el deporte hace falta gente que apoye en los buenos momentos, pero también que esté y levante a la persona en los malos", y eso, ha señalado, "a Uco Lastra nunca le faltó".

Finalmente, ha detallado que sus logros forman parte de la historia del deporte de Santander y Cantabria y tienen también su reflejo en el Museo del Deporte santanderino, en el que puede verse un par de guantes del exboxeador.