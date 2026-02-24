El Gobierno abrirá un centro de menores en Castro Urdiales

CASTRO URDIALES, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), ha informado que el Gobierno de Cantabria (PP) abrirá un centro de menores migrantes no acompañados en Castro Urdiales.

Así lo ha anunciado la regidora este martes en rueda de prensa, tras ser convocada ayer por la tarde a una reunión en la que la Consejería de Inclusión Social le trasladó la decisión del Ejecutivo autonómico de abrir el primer centro de menores en el término municipal.

Herrán ha señalado que en el encuentro la Consejería no trasladó "mucha más información" al respecto, un aspecto con el que la alcaldesa se ha mostrado de acuerdo, en base a cumplir la ley de protección de los menores.

Por su parte, el Consistorio ha ofrecido su "total colaboración" en todo lo que esté en su mano en relación a la apertura de este centro, que es "el primero en la ciudad" y cuya competencia y decisión es "exclusiva" del Ejecutivo autonómico, ha apuntado.

"Somos una ciudad solidaria, acogedora, como se ha demostrado en numerosas ocasiones, y estoy convencida de que la ciudadanía lo va a acoger de una manera excepcional y, además, espero y estoy segura de que todo el tejido asociativo, social, cultural y deportivo, se van a volcar en (dar) la bienvenida a estos niños", ha manifestado.

La noticia sobre la apertura de este centro de menores en Castro Urdiales se produce apenas un mes después de que el Gobierno cántabro comprara un edificio en el Camino Real de Cartes --también gobernado por el PSOE-- para destinarlo, en un primer momento, a la acogida de menores extranjeros no acompañados, con motivo del decreto del Estado que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades autónomas, que fue recurrido por el Ejecutivo regional.

Una decisión que generó una tensión política y vecinal, y requirió el despliegue de un dispositivo policial en el municipio para velar por la seguridad de los menores.