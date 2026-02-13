El Gobierno de Cantabria anima a adquirir los regalos de San Valentín en los comercios de proximidad

Archivo - Tiendaen Santander.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

La Consejería de Comercio ha animado a los consumidores y usuarios de la región a adquirir sus regalos, experiencias y detalles de San Valentín en alguno de los establecimientos que integran la red de comercios de proximidad.

La Dirección General de Comercio y Consumo ha señalado que en Cantabria hay cerca de medio centenar de establecimientos floristas, en los que los consumidores pueden adquirir una amplia variedad de flores, desde rosas, orquídeas o claveles hasta tulipanes o lirios.

En la página web de la Asociación Cántabra de Empresarios Floristas (http://www.floristascantabria.com) se puede consultar toda la información sobre las floristerías que hay repartidas por la Comunidad Autónoma.

Otra de las recomendaciones que realiza la Dirección General es apostar por los dulces típicos y variados que hay en la región, así como los que ofrecen las pastelerías.

Además, existe la posibilidad de optar por experiencias "únicas", ya sea visitando alguno de los pueblos de la región, comiendo en un restaurante local o disfrutando de platos típicos; o mediante un plan de aventura, con opciones como el teleférico de Fuente Dé, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o la red de cuevas prehistóricas de Cantabria.

De igual modo, se puede acudir a alguno de los balnearios del territorio cántabro y disfrutar de sus aguas termales y de una tarde de relax. Estas opciones figuran en la página de Turismo Cantabria (https://turismodecantabria.com).

Además, la cultura culinaria de Cantabria es otro de los atractivos que se pueden aprovechar en esta jornada y en la red de hostelería de la región se pueden encontrar diversas propuestas tradicionales e innovadoras, con platos y productos cántabros de calidad.

Los detalles de esta opción están en la web de la Asociación de Hosteleros de Cantabria (https://cantabriahosteleria.com).

DERECHOS Y GARANTÍAS

Antes de realizar cualquier compra o reserva, la Dirección General de Comercio y Consumo recuerda que es importante tener en cuenta una serie de cuestiones, como que la empresa vendedora de cupones o experiencias es responsable de cualquier inconveniente, no el proveedor.

Si hay problemas con las reservas, se debe reclamar la devolución, y se puede desistir y devolver un cupón o caja de experiencias en 14 días naturales. Las compras con cupones dependen de la disponibilidad de los establecimientos y también se puede desistir si no hay fecha fija.

En caso de incluir un paquete vacacional, se aplica la normativa de viajes combinados y se deberá reclamar a la empresa del paquete en caso de problemas con transporte o alojamiento.

En la reserva de restaurantes, toda la información sobre productos, servicios y precios debe ser clara y accesible. Los precios deben incluir impuestos y gastos adicionales, y verificar los platos fuera de carta, así como preguntar el precio antes de pedirlos. En cualquier caso, hay que revisar la factura antes de pagar para asegurar que los cargos son correctos.

En caso de comprar un regalo, se recomienda guardar el tique o factura para posibles reclamaciones o garantías, y en los productos adquiridos en comercios hay que informarse sobre las políticas de cambios y devoluciones, ya que no siempre están obligados a aceptarlas.

Por su parte, en compras online, hay 14 días naturales para devolver el producto si no se está satisfecho, y asegurase de recibir un documento de entrega para facilitar la devolución.

La publicidad es vinculante, así que lo que se ofrece debe cumplirse, por lo que es recomendable guardar folletos o catálogos por si es necesario hacer una reclamación.

Teniendo en cuenta que todos los productos tienen una garantía de tres años por defectos, es conveniente leer las condiciones de las páginas con descuentos o promociones para asegurarse de que cumplen con las necesidades que se buscan.

Finalmente, al reservar alojamiento online, no hay derecho de desistimiento en contratos con fecha concreta, a menos que lo permita la web, por lo que es importante revisar las condiciones y solicitar una factura detallada al hacer el check-out.