El Gobierno de Cantabria anima a regalar flores por el Día de la Madre - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha animado a los consumidores a celebrar el Día de la Madre con "un gesto tradicional y significativo" como regalar flores, y ha destacado la importancia de apoyar al comercio local y, en particular, a las floristerías.

En una nota de prensa, ha destacado que el comercio de proximidad ofrece un servicio personalizado, asesoramiento y atención cercana, y ha señalado el papel de las floristerías, como establecimientos comerciales y "espacios donde se transforman emociones en composiciones únicas".

En este sentido, ha indicado que la elección de flores puede personalizarse, en función de los gustos de la persona que las recibe, el significado de cada variedad o la ocasión concreta.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha puesto en valor que las flores "continúan siendo uno de los regalos más elegidos en esta fecha por su capacidad para transmitir emociones como el cariño, la gratitud o la cercanía", ya que, según él, contribuyen "al bienestar emocional, favoreciendo la relajación, mejorando el estado de ánimo y creando espacios más agradables".

Sobre el Día de la Madre, ha subrayado que es una de las campañas "más importantes del año" para el sector florista. Por ello, se ha mostrado partidario de apostar por el comercio local como "motor de la economía de proximidad, generador de empleo y elemento clave en la cohesión social y territorial".

"Junto a las flores, el tejido comercial cántabro ofrece múltiples alternativas para completar el regalo, como productos de artesanía, moda, cosmética natural, gastronomía o cultura", ha remarcado.

Toda la información sobre consejos y actualidad en materia de comercio y consumo está disponible en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https:// www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).