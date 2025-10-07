El Gobierno de Cantabria cifra en un 14,03% el seguimiento de la huelga de las Escuelas de Idiomas

Manifestación convocada por la Junta de Personal para apoyar al colectivo docente. - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cifrado en un 14,03 por ciento el seguimiento de la huelga docente de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOIs), mientras que los sindicatos no han aportado datos por "dificultades" para acceder a ellos.

Los profesores estaban convocados a los paros este martes por la Junta de Personal Docente para reclamar un acuerdo de adecuación salarial en todos los centros de idiomas de la región y a concentrarse este miércoles, 8 de octubre, a las 18.00 horas en la sede de Santander.

En otro apartado, se mantiene la huelga en todo el sistema educativo para la semana del 20 al 24 de octubre después de que no haya habido contactos con la Consejería de Educación desde el 5 de septiembre.

También, la Junta ha anunciado que las movilizaciones y medidas de presión irán "en aumento" y "no es descartable ningún escenario", ni siquiera el de una huelga indefinida en la educación pública.

Estos dos días de huelga docente en las EOIs se suman a los ya celebrados desde el inicio del curso en otras etapas educativas y enseñanzas y a las distintas movilizaciones aparejadas.