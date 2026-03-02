El Gobierno de Cantabria concede autorización administrativa previa para el parque eólico Cotío

Archivo - Polígono Eólico Cotío.- Archivo - COLECTIVOS VECINALES - Archivo

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha concedido la autorización administrativa previa para el proyecto del parque eólico Cotío, situado en los municipios de Campoo de Enmedio y Valdeolea, que contempla la instalación de cinco aerogeneradores y una potencia de 17,2 megavatios.

El proyecto también prevé unas líneas subterráneas de 30 kilovatios y una subestación transformadora de 30/132 kilovatios que se ubicará en Campoo de Enmedio.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se concede esta autorización.

Ahora, la empresa, Parque Eólico Cotío SLU, tiene seis meses para presentar el proyecto de ejecución de la infraestructura y solicitar autorización administrativa de construcción.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera solicitado la autorización administrativa de construcción, se producirá la caducidad de la autorización.

Según recoge el documento publicado, la infraestructura de evacuación de energía eléctrica del parque eólico Cotío se compartirá con otros parques eólicos que actualmente se encuentran en tramitación: Olea, Henestrosas, Morosos y Ornedo.

Así, la evacuación de la energía generada en el parque eólico Cotío se llevará a cabo a través de la subestación 'SET PE Cotío' (30/132 kV), la línea aérea de alta tensión a 132 kV, con origen en la subestación 'SET PE Cotío' y final en la subestación eléctrica 'SET Colectora Mataporquera' (132/220 kV).

Y por la línea subterránea (220 kV) que conecta con la subestación eléctrica Cementos Alfa (220 kV) e instalaciones de enlace y conexión ya operativas en el nudo hasta la subestación Mataporquera (220 kV), propiedad de Red Eléctrica de España.