El Gobierno de Cantabria emite informe ambiental desfavorable para el proyecto eólico 'Olea'

Parque eólico.- Archivo - Carlos Castro - Europa Press

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha formulado declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto del parque eólico 'Olea', de 27,7 megavatios de potencia, y sus infraestructuras de evacuación, ubicado en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea y Hermandad de Campoo de Suso y promovido por Olea Energy.

En la resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático entiende que este proyecto, a la vista de la evaluación ambiental practicada, generaría "impactos negativos significativos" sobre especies de fauna catalogadas como amenazadas y sus hábitats, considerados como críticos.

Además, el informe sostiene que esas afecciones "no pueden ser prevenidas, corregidas o compensadas con suficientes garantías con las medidas propuestas".

El área en el que se proyecta el parque eólico se localiza en la zona del Monte Endino, que presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido; que es la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región; que presenta una población importante de perdiz pardilla, y que única zona de cría del milano real a cinco kilómetros.

También señala que hay una "severa acumulación de efectos sinérgicos" con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una "afección paisajística irreversible".

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, "vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa"; y los presupuestos parciales presentados se estiman "insuficientes" para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.