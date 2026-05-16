El Gobierno de Cantabria crea la Dirección General de Cuidados, liderada por Patricia Corro

El Gobierno de Cantabria crea la Dirección General de Cuidados - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha anunciado este sábado la creación de la nueva Dirección General de Cuidados, liderada por la enfermera Patricia Corro.

Así lo ha avanzado esta mañana durante el acto organizado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria en el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna, al que han asistido más de 200 invitados, ha informado el Colegio.

Este evento se enmarca en la programación del Día Internacional de la Enfermería (DIE), que este año se ha celebrado bajo el lema 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas'.

La presidenta del Colegio, Mari Luz Fernández, ha agradecido al Gobierno la creación de la Dirección General de Cuidados, antes Subdirección, y ha pedido al Gobierno más avances en el año que queda de legislatura, al reivindicar el nivel A1 de la Función Pública, el desarrollo de las especialidades enfermeras con más plazas de Geriatría y un mayor reconocimiento de su trabajo.

Durante el acto se ha entregado el Premio Candil 2025 a la directora de la película 'Turno de Guardia', Petra Volpe, que no pudo acudir a recoger el premio, pero agradeció la distinción en un vídeo que grabó en Nueva York, ciudad donde reside.

Volpe ha afirmado que la escasez de enfermeras es "un problema global, al igual que la falta de reconocimiento de la profesión enfermera", como plasma en su película.

Además, se han repartido los premios anuales de Investigación y Cooperación del Colegio. El Sor Clara lo recogió David Peña en nombre del equipo que ha elaborado el trabajo 'Efectividad de la higiene de manos en profesionales de enfermería antes y después de una intervención formativa con retroalimentación visual e informatizada'; y el Premio de Cooperacióm Pilar Río fue para la enfermera Marta Hernádez por su trabajo 'Programa integral de salud, nutrición y bienestar en el colegio-orfanato feed my lamb (gweri, uganda)'.

Además, se ha reconocido a los nuevos EIRs y se han otorgado las Medallas de Plata a los casi 40 enfermeros que cumplen 25 años de colegiación en 2026.

Han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el vicepresidente de la Cámara, Alejandro Liz; el diputado Cándido Cobo (PP); la diputada Paula Fernández (PRC); la coordinadora de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria, Diana Mirones; el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz, y los concejales Alfredo Casanova, Esther Mendiguchía y Mº Ángeles Lombilla.

También, han estado presentes el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria; los interlocutores sanitarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional; la subdirectora de Cuidados del SCS; la decana y la vicedecana de la Facultad de Enfermería de la UC; la directora de San Cándido; los directores de Enfermería de Atención Primaria del SCS y otros hospitales, como Sierrallana, Mompía y Santa Clotilde; los directores y coordinadores de los centros de atención a la dependencia de Cueto y Sierrallana y la directora de la Cocina Económica.