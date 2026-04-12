El Gobierno de Cantabria da recomendaciones sobre el nuevo DNI digital e informa de sus principales usos

Nuevo DNI digital.-ARCHIVO - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria informa a los usuarios y consumidores de la región sobre la entrada en vigor de la nueva aplicación oficial MiDNI, que permite a los ciudadanos llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el teléfono móvil desde abril.

Esta app, impulsada por el Ministerio de Interior, permite disponer de una versión digital del DNI con plena validez para la identificación presencial en múltiples situaciones.

Se trata de un sistema que ha sido desarrollado y avalado por la Policía Nacional, lo que garantiza su seguridad, fiabilidad y reconocimiento legal, ha destacado el Ejecutivo en nota de prensa.

Con esta herramienta, los ciudadanos podrán identificarse de forma ágil en situaciones habituales como el registro en hoteles, la recogida de envíos, el alquiler de vehículos o la retirada de medicamentos en farmacias, entre otros.

No obstante, presenta actualmente algunas limitaciones, tales como que no sustituye al DNI físico, que seguirá siendo obligatorio; no es válido como documento de viaje ni para controles fronterizos, y no puede utilizarse en procesos electorales.

La Dirección General de Comercio y Consumo recomienda a los ciudadanos informarse adecuadamente sobre su funcionamiento, descargar únicamente la aplicación oficial y mantener siempre actualizado su DNI físico.

CÓMO OBTENER EL DNI EN EL MÓVIL

Para utilizar esta aplicación, la Dirección General de Comercio y Consumo recuerda que es necesario completar previamente un proceso de registro que vincula el número de teléfono móvil con la identidad del titular.

En caso de disponer de certificado electrónico, el registro puede realizarse online a través de la web oficial, donde se recibirá un código SMS para asociar el dispositivo.

Si no se dispone de certificado o tenerlo caducado, el proceso puede completarse en un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) en comisarías de Policía Nacional o durante la renovación del DNI.

Una vez realizado este paso, basta con descargar la aplicación MiDNI desde las plataformas oficiales y activarla mediante la introducción de los datos personales, la creación de una contraseña segura y la verificación del número de teléfono.

Desde el Gobierno de Cantabria se insiste en la importancia de utilizar exclusivamente la aplicación oficial, ya que existen otras aplicaciones similares que no tienen validez legal.

Al respecto, incide en que MiDNI permite generar códigos QR con validez temporal que certifican la autenticidad de los datos en tiempo real, lo que evita fraudes y refuerza la protección de la identidad.

Además, el sistema no almacena los datos personales en el dispositivo, sino que se consultan de forma segura en cada uso.

Una de las principales ventajas del DNI digital es la posibilidad de decidir qué información compartir en cada momento, de tal manera que la aplicación ofrece tres niveles de visualización: DNI Edad (muestra fotografía, nombre y confirmación de mayoría de edad); DNI Simple (incluye datos básicos como nombre, apellidos, sexo y validez), y DNI Completo (muestra todos los datos del documento físico).

En todos los casos, la información se comparte mediante un código QR con validez limitada a 60 segundos.

El DNI digital permitirá realizar numerosos trámites presenciales tanto en el ámbito público como privado, como la identificación ante fuerzas de seguridad, gestiones administrativas, apertura de cuentas bancarias o registro en alojamientos, así como la recogida de envíos o la formalización de contratos.