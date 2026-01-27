El Gobierno de Cantabria destaca "los muy buenos datos" de la EPA

Archivo - Oficina de empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha destacado los "muy buenos" datos registrados por Cantabria en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, ya que la comunidad logra la tasa de paro más baja de España, con 19.300 personas, un 6,77 por ciento -por debajo de la media española que se sitúa en 4,56 por ciento- lo que supone 3,16 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

A ello ha que suma que Cantabria registra también este trimestre la tasa de paro femenino más baja del país, un 7,25 por ciento, en este caso 4 puntos porcentuales menos que la media nacional.

La tasa de paro trimestral de la comunidad -de octubre a diciembre- es, además, la mejor a nivel nacional respecto a 2024, ya que ha descendido un 17,56 por ciento, frente a los 4,56 por ciento de media española, y se sitúa como el mejor dato de los últimos 18 años.

Los datos de la EPA publicados hoy reflejan también que Cantabria cuenta con 4.100 parados menos en comparación con el ejercicio anterior, además de con 4.900 ocupados más, "datos que, por supuesto, tenemos que destacar", ha subrayado el consejero.

Cantabria contabiliza de octubre a diciembre 285.000 personas como población activa, lo que supone un crecimiento en 800 personas en el último año y en 8.900 en los dos últimos años. Respecto al trimestre anterior, lo comunidad sigue la línea de crecimiento de empleo, dado que ha registrado el segundo mejor dato nacional, con 2.800 parados menos -un -12,81 por ciento, frente a la media nacional, situada en un -5,21 por ciento.

Los buenos resultados aportados hoy por la EPA llegan también a la tasa de paro en menores de 25 años, de un 13,50 por ciento, frente al 23,01 por ciento de media española.

"En este caso sitúa a Cantabria como segundo mejor dato nacional, 10 puntos por debajo de la media española, lo que es una excelente noticia para la comunidad", ha explicado Arasti.

Respecto a las personas ocupadas, cuya cifra se sitúa en 266.000, Cantabria ha registrado un descenso de 2.400, lo que supone un 0,90 por ciento menos, pero contabiliza un dato superior en 0,50 por ciento sobre la media española. Este dato supone, además, un incremento del 1,90 por ciento y un 3,90 por ciento en relación a los dos años anteriores.

Por último, la EPA este cuatro trimestre también recoge datos sobre los asalariados con contratación indefinida, que se sitúan en un 84,30 por ciento en Cantabria, cifra muy próxima a la media nacional de 84,90 por ciento.

"Estos resultados que estamos obteniendo mes a mes son consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando al sector productivo", ha concluido el consejero.