El Gobierno de Cantabria destina 1,5 millones a subvencionar inversiones en edificios públicos municipales

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, ha convocado subvenciones que suman 1,5 millones para ayuntamientos y juntas vecinales de la comunidad autónoma destinadas a financiar inversiones en edificios de titularidad pública municipal dedicados tanto al uso general como a su incorporación al parque público de vivienda en alquiler.

Según se indica en el extracto de la convocatoria, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se financiarán gastos de inversión dirigidos a obras de rehabilitación, reforma, reparación, conservación, mantenimiento y mejora de edificios públicos destinados al alquiler gestionado por la empresa pública Gesvican; al uso general, o al funcionamiento operativo de los servicios municipales, así como los gastos de inversión en las obras de urbanización y reurbanización de su entorno.

Así, quedan excluidos de la convocatoria las actuaciones en edificios de titularidad pública adscritos a un uso educativo o sanitario, salvo que estos servicios estén ubicados en edificios en los que tengan el uso compartido con los del anterior apartado.

Tampoco se financiarán solicitudes que propongan inversiones en edificios de titularidad pública cuando, pese a que exista un compromiso de que la vivienda se incorporará al parque público de vivienda en alquiler, el resultado final de la actuación impida dicha incorporación.

Esos 1,5 millones se financiarán en dos anualidades: los primeros 750.000 en 2026 y la otra mitad en 2027.

Los ayuntamientos y juntas vecinales podrán presentar sus solicitudes para estas subvenciones durante un plazo de 15 días hábiles.