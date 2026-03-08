El Gobierno de Cantabria destina 20.000 euros a las diez cofradías de Santander

El Gobierno de Cantabria destina 20.000 euros a las 10 cofradías de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria destina 20.000 euros a la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, que engloba a las diez cofradías de la capital cántabra, tras aumentar la partida en 2026.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha reiteradon el apoyo del Ejecutivo a al presidente de la Junta, Jorge Rivero.

En este sentido, el consejero ha reconocido la labor de "conservación y difusión" que realiza esta institución que representa a las cofradías encargadas de "cuidar y proteger imágenes de indudable valor artístico y que forman parte de nuestro patrimonio religioso".

Martínez Abad también ha destacado la capacidad de esta celebración religiosa para convertirse en un recurso turístico "que viene a enriquecer y mejorar la oferta que Santander y Cantabria ofrece a los visitantes en los días de la Semana Santa".

En este sentido, ha indicado que las procesiones están declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional por su valor cultural, histórico y religioso.

Este año la Semana Santa santanderina se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril y combina la solemnidad religiosa con el patrimonio cultural y artístico en sus 13 procesiones con más de 26 imágenes.

Los actos comenzarán con la lectura del pregón el sábado 21 de marzo en la Catedral de Santander a las 19.30 horas, que este año será ofrecido por Juan Carlos Gallardo Ruiz, reconocido comunicador y cofrade sevillano con una amplia trayectoria al servicio de las hermandades y la divulgación de la Semana Santa.

Junto a los actos centrados en las procesiones, la Junta también ha vuelto a organizar la exposición previa de las imágenes y pasos en la Plaza Porticada para acercar el arte sacro a la ciudadanía.