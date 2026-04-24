El Gobierno de Cantabria destina 24,1 millones a reforzar los Servicios Sociales de AP en los municipios

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, informa en rueda de prensa sobre los convenios de Atención Primaria. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar un total de 24,1 millones de euros a reforzar la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria en 2026, para ayudar a los municipios a sufragar los gastos de personal, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia domiciliaria o programas básicos y especiales.

Se trata de un modelo que "permite sostener más de 90 convenios con ayuntamientos y con mancomunidades, llegando a todo el territorio de Cantabria, tanto urbano como rural, y garantizando una red de Servicios Sociales homogénea, estable y accesible".

El objetivo del Ejecutivo autonómico es garantizar la calidad de los Servicios Sociales y que el sistema de protección sea "más justo, suficiente y adaptado a la realidad" de los municipios.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha subrayado que se trata de una subida de 2 millones de euros (+11,4%) respecto a la cantidad destinada este año a las entidades locales para atender estos servicios.

En concreto, este año destaca la aportación para ayudar a sufragar los gastos de personal, principal reivindicación de los municipios, que será de 7,7 millones de euros (+13,7%).

Asimismo, el servicio de Ayuda a Domicilio se incrementará en un 2,4%, alcanzando los casi 10 millones de euros; mientras que el programa de Teleasistencia domiciliaria, que sumará 366 dispositivos, contará con 1,7 millones, lo que supone un 98% más. En ambos casos no se incluyen las situaciones de dependencia, cuya competencia es del Ejecutivo autonómico, y se cubre más del 66% del coste medio del servicio.

Por su parte, la prestación económica de Emergencia Social dispondrá de una financiación de más de 2 millones de euros (+5%) y los programas generales y especiales de Intervención Social de 3,3 millones de euros (+16%) para ayudar a las familias vulnerables.

La consejera ha explicado que la distribución de esta inversión por municipios dependerá del personal y de los terminales contratados, y de los programas puestos en marcha; y se tendrán en cuenta criterios como la población y la dispersión.

Ha destacado que los convenios de Servicios Sociales de Atención Primaria son "un instrumento fundamental que permite acercar la ayuda social de forma más rápida a las personas", ya que "es donde cualquier persona acude por primera vez cuando tiene una necesidad social para recibir información, apoyo, ayuda y atención".

Así, ha subrayado la importancia de esta colaboración entre el Gobierno regional, los ayuntamientos y las mancomunidades para "ordenar" y "garantizar" el sistema, porque permite a los ayuntamientos "que tengan unos recursos estables, que garanticen una red pública coordinada y que algunos servicios municipales no solo dependan del presupuesto local".

La consejera ha puesto en valor que con estos convenios también se refuerza la igualdad entre territorios, apoyando a los ayuntamientos y evitando que existan diferencias en función de los recursos de cada municipio. "Invertir en Atención Primaria es invertir en prevención, en cercanía y en cohesión social", ha sentenciado.