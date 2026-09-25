El Gobierno de Cantabria destina más de 15 millones en ayudas para la formación de desempleados

Imagen del interior de una empresa - CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha consignado más de 15 millones en ayudas para formar a desempleados y mejorar sus posibilidades de obtener un trabajo y poder responder a las necesidades reales de personal cualificado del tejido productivo regional.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) recoge este viernes la orden de la Consejería de Empleo, Innovación y Comercio por la que se convocan estas ayudas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

La convocatoria tiene carácter plurianual, las acciones formativas estarán vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán certificados profesionales completos, módulos formativos, formación en competencias clave e idiomas, permitiendo que los alumnos adquieran acreditaciones oficialmente reconocidas y con valor directo en el mercado de trabajo.

La principal novedad es que la formación se ha diseñado a partir de un análisis previo de las necesidades de contratación de las empresas cántabras, ha informado la Consejería en una nota de prensa.

También ha aclarado que del presupuesto total, el 95 por ciento se destinará a acciones formativas consideradas prioritarias.

En esta categoría se enmarcan especialidades relacionadas con sectores y actividades que con necesidades de profesionales cualificados, entre ellos la construcción, fabricación mecánica, electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento, transporte y mantenimiento de vehículos, comercio y marketing, hostelería, administración y gestión, informática y comunicaciones, servicios socioculturales y a la comunidad, agricultura, energía y agua y seguridad y medio ambiente.

Además, se potenciará la formación en competencias transversales especialmente demandadas por las empresas.

MAYORES DIFICULTADES

Las acciones formativas irán destinadas a trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios, en el EMCAN en el momento del inicio de la acción formativa o en el momento de su incorporación, si éste fuere posterior a aquél.

No obstante, también podrán participar trabajadores ocupados en empresas cuyo centro de empleo esté situado en Cantabria, no pudiendo superar en este último caso el 30 por ciento del total.

La convocatoria contempla una atención prioritaria a los colectivos que presentan mayores dificultades de acceso o retorno al empleo, entre ellos jóvenes, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos especialmente vulnerables.

También tendrán consideración prioritaria los perceptores de la Renta Social Básica que sean demandantes de empleo. La formación será gratuita.

La convocatoria contempla tanto la modalidad presencial como la formación virtual o tele formación en aquellas especialidades en las que resulte posible.

PLAZO PARA LAS SOLICITUDES

Las entidades de formación interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC, para presentar sus solicitudes.

La tramitación se realizará por medios electrónicos a través de la aplicación GESFOR, disponible a través de las páginas web del Gobierno de Cantabria y del Servicio Cántabro de Empleo.

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva y todas las acciones deberán comenzar, con carácter general, antes del 15 de noviembre de 2027 y deberán concluir, con carácter general, antes del 31 de julio de 2028.

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con una formación útil, práctica y orientada a resultados y ha afirmado que "la mejor política activa de empleo es aquella que conecta la formación con las necesidades reales de las empresas".