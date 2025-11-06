El Gobierno de Cantabria dotará en 2026 con otros 6,3 millones el Fondo de Derribos

Archivo - Manifestación en Argoños en agosto de 2025 para exigir "justicia" para los afectados por las sentencias de derribos - AMA - Archivo

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) dotará en 2026 con otros 6,3 millones de euros el Fondo de Derribos, que se suman al remanente de más de 10 que ya existe.

Esa cuantía servirá, entre otras cuestiones, para comprar las parcelas necesarias en Argoños en las que levantar las viviendas de sustitución a las que opten los propietarios de las 120 que se van a derribar de forma inmediata en el municipio porque no pueden ser legalizadas una vez que el Tribunal Supremo anuló el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel o afrontar las indemnizaciones de aquellos que se decanten por esta vía.

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha explicado que se han presentado cinco propietarios de terrenos en Argoños dispuestos a vendérselos al Ejecutivo para poder construir en ellos esas viviendas de sustitución.

Una vez que concluya el análisis de los técnicos, Media espera que se puedan iniciar "en breve" los trámites para la compra de los terrenos, que es el paso previo para luego ya licitar la redacción de los proyectos y después, a partir de ahí, las obras.

"Este es un tema que lo queremos dejar resuelto y lo vamos a dejar muy encaminado", ha afirmado el consejero.