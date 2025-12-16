El Gobierno de Cantabria felicita a un vecino de Reinosa que ha cumplido 105 años

El Gobierno de Cantabria felicita a un vecino de Reinosa por cumplir 105 años - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha felicitado a un vecino de Reinosa que este 2025 ha cumplido 105 años.

Así lo ha hecho este martes en un acto celebrado en el Centro Social de Mayores de Reinosa, en el que además se ha homenajeado a seis socios que han cumplido 85 años y una mujer que ha alcanzado los 86.

De esta forma, la consejera ha celebrado "una trayectoria, unos valores y una manera de estar en la vida que es un ejemplo para todos", ha informado el Gobierno de Cantabria.

Además, Gómez del Río ha destacado la experiencia y capacidad de las personas mayores "para seguir aportando y para seguir siendo parte activa de la sociedad".

"Habéis sido la columna vertebral de Cantabria", ha asegurado, a la vez que ha animado a los mayores a transmitir a los jóvenes el conocimiento que atesoran.

En esta línea, ha valorado "el extraordinario activo social" que representan y el objetivo de impulsar la participación institucional de las personas mayores en reconocimiento y defensa de sus intereses.

También ha puesto en valor el trabajo de los centros sociales de mayores como espacios de encuentro y convivencia para impulsar el envejecimiento activo y la creación de vínculos sociales que combatir el aislamiento social y la soledad no deseada.

En el acto, han estado presentes el alcalde de Reinosa, José Luis López, la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No deseada, Eduardo Rubalcaba.