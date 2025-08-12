El Gobierno de Cantabria intentará "con todas sus fuerzas" que no haya huelga educativa

Archivo - Foto de archivo de la huelga de docentes celebrada el 28 y 29 de mayo de 2025 en Cantabria - STEC - Archivo

Silva depende "sobre todo, de quien la convoca" y ve "inadmisible" que PRC y PSOE "den lecciones" al Gobierno cuando no hicieron "nada"

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) intentará, "de nuevo", "con todas sus fuerzas" que no haya la anunciada huelga educativa al inicio del próximo curso escolar, pero ha advertido que "eso depende, sobre todo, de quien la convoca".

Así se ha expresado este martes, a través de las redes sociales, el consejero de Educación, el 'popular' Sergio Silva, tras el anuncio realizado el pasado viernes por la Junta de Personal Docente de que convocará varias jornadas de huelga en septiembre y octubre si no hay antes un acuerdo de adecuación salarial para los profesores.

Concretamente, según el anuncio de la Junta, habrá huelga los días 8 y 9 de septiembre en los colegios; 11 y 12 en los institutos; 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas.

Incluso, si aún así no hay acuerdo, la Junta, integrada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT, está dispuesta a "paralizar el sistema educativo" toda la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento regional.

Además de subrayar la intención del Gobierno de evitar la huelga, en su mensaje, Silva tilda de "inadmisible" que PRC y PSOE "den lecciones" al Ejecutivo del PP en este tema "cuando no hicieron nada mientras gobernaron".

RESPUESTA DE STEC

Tras esta publicación del consejero, STEC, sindicato mayoritario del profesorado cántabro --aunque es ANPE quien preside la Junta--, ha censurado la respuesta dada por el consejero a esta convocatoria de huelga.

"De momento, su respuesta a la convocatoria de huelga ha sido dárselas de dialogante y trabajador tras faltar a nuestra convocatoria de negociación; faltar a la verdad con las cantidades y los habituales reproches entre partidos mientras nos censura fiscalizar sus políticas como es nuestra labor. Así no se soluciona nada", ha replicado STEC.

STEC ha asegurado que "seguirá intentando hacer pedagogía de las razones para el descontento y la huelga", tanto entre los docentes "como en la opinión pública y la publicada, cuando nos den voz".