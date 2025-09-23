El Gobierno de Cantabria lamenta el fallecimiento de Uco Lastra, "una dolorosa pérdida para el deporte cántabro"

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lamentado este martes el fallecimiento de Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo, "una dolorosa pérdida para el deporte cántabro", ha asegurado el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha destacado que este "excepcional deportista" llevó "el nombre de su tierra por todo el mundo".

Martínez Abad, quien ha trasladado a su familia las condolencias del Ejecutivo, ha recalcado que "Uco era un orgulloso vecino de Cueto" que acumuló "una excepcional trayectoria deportiva en tiempos más complicados que los actuales", cuando fue "reconocido entre los mejores en este deporte tanto en España como en el resto del mundo. Todo un ejemplo de entrega y sacrificio que debe inspirar a los jóvenes deportistas", ha subrayado.

El consejero ha rememorado el título de campeón mundial cosechado por Lastra en "aquella inolvidable" velada celebrada en la Feria de Ganados de Torrelavega, en un combate contra el panameño Rafael 'Brujo' Ortega, un 17 de diciembre de 1977, cuando "hizo vibrar a miles de cántabros que querían acompañar a su deportista en esta hazaña ya marcada en la historia del deporte cántabro, español y mundial", ha finalizado Martínez Abad.