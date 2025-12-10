El Gobierno de Cantabria pagará las cuotas de los autónomos por bajas los dos primeros meses

El Consejero De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Participa En La Mesa Del Trabajo Autónomo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria pagará a los autónomos sin asalariados a su cargo las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros meses de situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, enfermedad o accidente no laboral, y a todos los autónomos, tengan o no asalariados, en caso de enfermedad grave.

Esta ayuda cubrirá el 100% de la cuota ingresada, hasta un máximo de 700 euros en total, y solo podrá solicitarse una vez al año, por lo que "deberá utilizarse cuando más se necesite".

Se trata de una medida de apoyo a los autónomos en situación de incapacidad temporal, sugerida por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la semana pasada, que tiene el objetivo de "aliviar" los costes fijos del autónomo durante su periodo de baja.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, tras participar en la Mesa del Trabajo Autónomo, en la que ha hecho un balance "positivo" de los dos primeros años del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, tras "el primer noviembre en el que se ha aumentado el número de autónomos en Cantabria" --51 más--.

En cuanto a las nuevas medidas del Plan de Autónomos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 independientemente de si se prorrogan los presupuestos, además del apoyo a los autónomos en situación de incapacidad temporal, el consejero ha informado a la Mesa de otras tres iniciativas.

Ha destacado la mejora de la financiación mediante la fusión de las sociedades de garantía recíproca de Sogarca e Iberaval, con el objetivo de "multiplicar por cinco" el crédito avalado, lo que supone objetivo "muy ambicioso pero factible", ha dicho.

Otra de las medias que contempla el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo es Plan de Relevo Generacional, que se presentará el próximo mes de enero.

La última medida aprobada por la Mesa de Empleo Autónomo de Cantabria, a sugerencia del Ejecutivo regional, es pedir al Parlamento Europeo que declare el 10 de marzo como Día Europeo del Trabajador Autónomo, con el objetivo de visibilizar su papel y reconocerle en la economía, el empleo y la cohesión social.

De esta forma, "se lograría promover políticas europeas específicas de apoyo, protección y desarrollo para el colectivo de trabajadores autónomos", ha indicado Arasti.

"El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga es un Gobierno que confía, que escucha y que se apoya en la sociedad civil", de la que forman parte un total de 41.257 autónomos en Cantabria, ha subrayado el consejero.

Según ha indicado, este Plan de Autónomos, con el que el Gobierno regional ha logrado "poner fin" a su caída en las dos legislaturas anteriores, es un plan "vivo", que no tiene un periodo determinado y "se viene mejorando con las propias asociaciones de autónomos a lo largo del tiempo".

De hecho, estas nuevas medidas son "un ejemplo" de las nuevas mejoras que se van a implementar durante el año 2026, alguna de ellas sugerencias de las propias asociaciones.

"No van a parar Cantabria; por lo tanto, esto es un ejemplo concreto de que Cantabria sigue con nuevas medidas, pase lo que pase con el presupuesto", ha sentenciado.

DAR "MAS IMPULSO" AL PLAN

Por su parte, la presidenta de ATA en Cantabria, Ana Isabel Cabrero, ha acogido "muy bien" que el Ejecutivo autonómico "recoja el guante" propuesto por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos para pagar las bajas por IT los dos primeros meses.

"Se dice que los autónomos no se ponen de baja porque es que realmente no pueden, es penoso cómo tienes que pagar por no trabajar", ha apuntado.

Desde ATA entienden que el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo está teniendo "éxito" tras el crecimiento en 51 afiliados el pasado mes de noviembre, lo que "no ocurría históricamente hace muchísimos años".

No obstante, aunque creen que "vamos por el buen camino", quieren dar "más impulso" a este plan e "intentar mejorar en todo lo que podamos".

"Recibimos muy bien cualquier apoyo en financiación. Más dinero circulando para los autónomos es fundamental para que continúen con sus negocios", ha trasladado Cabrero.

Asimismo, ha indicado que la propuesta de declarar el Día Europeo del Autónomo tiene el voto de ATA puesto que, aunque el apoyo tiene que ser "a diario", ve "muy importante" visibilizar en Europa esta figura que "dinamiza toda la economía".

El I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria, puesto en marcha esta legislatura, alcanzará en 2026 el centenar de medidas, tras el esfuerzo presupuestario de 2025, con 43 millones de euros anuales en ayudas.